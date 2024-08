LA COLOMBIA HA UN PROBLEMA CON LA COCAINA: NE PRODUCE TROPPA – IL BUSINESS CHE PER DECENNI HA SOSTENUTO L’ECONOMIA DEI REMOTI VILLAGGI DEL PAESE STA COLLASSANDO: I TRAFFICANTI COMPRANO SEMPRE MENO PASTA DI COCA, LASCIANDO ALLA FAME DECINE DI COMUNITÀ CHE CAMPAVANO SOLO GRAZIE AL MERCATO ILLEGALE DELLA DROGA – IL RIBALTAMENTO DELL'INDUSTRIA DELLA COCAINA È, IN PARTE, LA CONSEGUENZA DI UNO STORICO ACCORDO DI PACE SIGLATO OTTO ANNI FA CON IL GRUPPO ARMATO DELLE FARC…

Dagotraduzione da www.nytimes.com

coltivazione di coca in colombia 9

Per decenni, un'unica industria ha sostenuto il piccolo e remoto villaggio colombiano di Caño Cabra: la cocaina.

Chi vive in questa comunità nella parte centrale del paese si alza presto quasi ogni mattina per raccogliere le foglie di coca, raschiando i rami fragili, a volte fino a farsi sanguinare le mani. In seguito, mescolano le foglie con benzina e altri prodotti chimici per creare mattoni bianchi gessosi di pasta di coca.

coltivazione di coca in colombia 13

Ma due anni fa, hanno detto gli abitanti del villaggio, è successo qualcosa di allarmante: i trafficanti di droga che comprano la pasta di coca e la trasformano in cocaina hanno smesso di presentarsi. Improvvisamente, le persone che erano già povere non hanno più avuto entrate. Il cibo è diventato scarso. È seguito un esodo verso altre parti della Colombia in cerca di lavoro. La città di 200 persone si è ridotta a 40.

Lo stesso schema si è ripetuto più volte in diverse comunità di tutto il Paese in cui la coca è l'unica fonte di reddito.

coltivazione di coca in colombia 8

La Colombia, fulcro mondiale dell'industria della cocaina, dove Pablo Escobar è diventato il criminale più noto al mondo, sta affrontando cambiamenti radicali dovuti a forze nazionali e globali che stanno rimodellando l'industria della droga.

Le dinamiche mutevoli hanno portato all'accumulo di blocchi di pasta di coca invenduta in tutta la Colombia. L'acquisto della pasta in più della metà delle coltivazioni del paese è crollato drasticamente o è scomparso del tutto, innescando una crisi umanitaria in molte comunità remote e impoverite.

droga cocaina

«Il mercato della droga non aveva mai visto “una flessione così drammatica”» ha commentato Felipe Tascón, un economista che ha studiato l’economia della droga illecita e ha diretto un programma governativo nazionale per aiutare i coltivatori di coca a passare alle colture legali.

Il ribaltamento dell'industria della cocaina è, in parte, una conseguenza indesiderata di uno storico accordo di pace siglato otto anni fa con il più grande gruppo armato del Paese, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia, o FARC, che ha posto fine a una fase di conflitto durato decenni.

coltivazione di coca in colombia 7

Il gruppo di sinistra ha finanziato la sua guerra in gran parte attraverso la cocaina, facendo affidamento su migliaia di agricoltori che fornivano la pianta di coca di un verde brillante, l'ingrediente principale della droga.

«Una volta che le FARC hanno abbandonato l'industria della cocaina, sono state sostituite da gruppi criminali più piccoli che hanno perseguito un nuovo modello economico» ha affermato Leonardo Correa dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine: acquistare grandi quantità di coca da un numero ridotto di agricoltori e limitare le loro operazioni alle regioni di confine dove è più facile far uscire la droga dal paese.

cocaina

Ciò significa che città come Caño Cabra, nell'entroterra del Paese, a circa 265 miglia a sud-est di Bogotà, hanno visto la loro unica attività scomparire.

«È stato difficile - ha detto Yamile Hernandez, 42 anni, una coltivatrice di coca e madre di due adolescenti che ha lottato per mettere il cibo in tavola - Non so cosa succederà».

Allo stesso tempo, altri paesi sono diventati importanti concorrenti e hanno contribuito ai cambiamenti nel mercato della droga colombiano. L'Ecuador è emerso come uno dei principali esportatori di cocaina, mentre la coltivazione di foglie di coca è aumentata in Perù e in America Centrale.

coltivazione di coca in colombia 6

Ciò ha contribuito a spingere la produzione globale di cocaina più in alto di quanto non sia mai stata. E mentre il consumo di cocaina si è appiattito negli Stati Uniti, sta crescendo in Europa e America Latina e sta emergendo in altre regioni, come l'Asia.

In Colombia, le politiche governative, tra cui l'abbandono dell'eradicazione delle piante di coca e i progressi tecnologici nella coltivazione, hanno permesso alla produzione di coca di espandersi nonostante decenni di investimenti da parte degli Stati Uniti nel tentativo di smantellare l'industria della cocaina.

cocaina 2

Secondo i dati più recenti disponibili presso le Nazioni Unite, la produzione annuale di foglie di coca e di cocaina ha raggiunto nuovi massimi nel 2022, con la produzione della droga in aumento del 24% rispetto all'anno precedente.

«Stiamo assistendo a una produzione che Pablo Escobar sognava - ha affermato un funzionario statunitense che ha lavorato per anni nell'interdizione della droga in Colombia e che ha chiesto di non essere identificato perché non autorizzato a parlare ufficialmente -Se vai nei campi di coca è come stare in un campo di mais in Iowa: non riesci a vederne la fine».

coltivazione di coca in colombia 5

Il boom della produzione di cocaina ha portato a un balzo nelle esportazioni. I ricavi delle esportazioni di cocaina sono saliti a 18,2 miliardi di dollari nel 2022 dai 12,4 miliardi di dollari del 2021, secondo un'analisi di Bloomberg Economics, prevedendo che avrebbero superato i ricavi del petrolio.

Secondo funzionari delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, il presidente colombiano Gustavo Petro ha puntato a contrastare le reti del narcotraffico, facendo un passo indietro rispetto all'eradicazione della foglia di coca, contribuendo in questo caso alla produzione.

COCAINA

«Dato il disinteresse di Petro per l'eradicazione forzata, non ci sono praticamente barriere all'ingresso nel campo della coca» ha affermato Kevin Whitaker, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Colombia e membro non residente dell'Atlantic Council.

Gloria Miranda, che ora dirige il programma di sostituzione della coca del governo, ha contestato questa affermazione, osservando che i sequestri di droga sono aumentati in modo significativo durante i quasi due anni di mandato di Petro. Ma i critici affermano che ciò è dovuto in gran parte al fatto che viene prodotta molta più cocaina.

coltivazione di coca in colombia 4

Nuovi fertilizzanti hanno anche contribuito a rendere più facile la coltivazione di coca, anche se molti gruppi armati colombiani che contribuiscono al conflitto in corso nel Paese dipendono molto meno dalla droga per ottenere reddito e si rivolgono ad altre attività illecite che non sono sottoposte a particolari controlli da parte delle forze dell'ordine, come l'estrazione dell'oro, l'abbattimento degli alberi e il traffico di migranti.

Dunque se la cocaina continua a rappresentare un'enorme fonte di guadagno per le reti criminali colombiane, il nuovo modello economico ha portato sofferenze in molte parti del Paese.

coltivazione di coca in colombia 17

«Almeno il 55 percento delle regioni colombiane in cui si coltiva la coca ha visto crollare le vendite di questa pianta» ha detto Correa.

Mentre alcuni esperti sostengono che la trasformazione dell'industria della cocaina potrebbe indurre i coltivatori di piante di coca a passare a metodi legali per guadagnarsi da vivere, molti temono che gli agricoltori potrebbero invece dedicarsi ad altre attività illecite.

coltivazione di coca in colombia 2 cocaina 1 coltivazione di coca in colombia 10 coltivazione di coca in colombia 11 coltivazione di coca in colombia 14 coltivazione di coca in colombia 15 coltivazione di coca in colombia 16 coltivazione di coca in colombia 3