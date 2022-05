COLOMBO VOLA VIA DAL “FATTO” – FURIO COLOMBO SFANCULA TRAVAGLIO E RANDELLA IL GIORNALE PER LA LINEA SULLA GUERRA IN UCRAINA E L’ELOGIO A ORSINI: “NON CONTINUERÒ LA MIA COLLABORAZIONE FINO A QUANDO CI SARÀ QUESTA POSIZIONE SULLA GUERRA, SUL DIVIETO, SI PRESUME COSTITUZIONALE, DI MANDARE ARMI ALL'UCRAINA E SULLA CELEBRAZIONE DI UN PERSONAGGIO DI CUI NON HO STIMA. PENSO CHE ORSINI SIA STATO OVER-CELEBRATO DALLA SERATA CHE IL FATTO HA ORGANIZZATO PER LUI E NON VOGLIO APPARIRE IN ALCUN MODO LO SPONSOR DI UN SIMILE PERSONAGGIO" – LA REPLICA DI TRAVAGLIO

"A due cari amici come Padellaro e Travaglio comunico che non continuerò la mia collaborazione al Fatto Quotidiano fino a quando ci sarà questa posizione sulla guerra in Ucraina, sul divieto, si presume costituzionale, di mandare armi all'Ucraina e sulla celebrazione di un personaggio di cui non ho stima, che è il professor Orsini. Penso che Orsini sia stato over-celebrato dalla serata che Il Fatto ha organizzato per lui e non voglio apparire in alcun modo lo sponsor di un simile personaggio".

Così Furio Colombo all'AdnKronos:"TravaglioePadellaro, gentilmente, mi hanno chiesto di non interrompere la collaborazione. Ma, purtroppo, non è possibile, perché è un Fatto Quotidiano che non conosco".

Il direttore Marco Travaglio, contattato dalla stessa AdnKronos, ha chiarito: "Colombo interrompe la collaborazione con noi? Ribadisco: il Fatto è il giornale di Colombo e attendiamo i suoi prossimi commenti come in questi 13 anni. Come ho scritto, la linea del quotidiano non la dà Orsini né Colombo, ma è il frutto di un'opera collettiva, anche se convenzione vuole che la linea la diail direttore. Spero che quello di Furio sia solo un momento di smarrimento e continui a scrivere per noi".

Travaglio rivendica "la diversità delle opinioni dei collaboratori: su questi temi ciascuno dev' essere libero di dire ciò che ritiene". Da domani pubblicheremo molte delle centinaia di lettere che abbiamo ricevuto sul tema.

