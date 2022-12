7 dic 2022 09:18

LE COLPE DEI PADRI NON RICADANO SULLE FIGLIE – “IL SUO SUCCESSO SCONFIGGE LA MIA SCONFITTA” - TOTÒ CUFFARO SI COMMUOVE PER LA FIGLIA IDA CHE E’ DIVENTATA MAGISTRATO – L’ANNUNCIO DELL’EX GOVERNATORE SICILIANO (CHE NON È ANDATO ALLA CERIMONIA) DURANTE UN CONVEGNO - LE CRITICHE SUI SOCIAL DI CHI RITIENE INOPPORTUNO CHE A INDOSSARE LA TOGA FOSSE LA FIGLIA DI UN CONDANNATO PER REATI DI MAFIA