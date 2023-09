LE COLPE DEI TRISAVOLI RICADONO SUI NIPOTI – RE CARLO È DI NUOVO NEL MIRINO PER UN DOCUMENTO CHE SCOPERCHIA I LEGAMI TRA LA MONARCHIA BRITANNICA E LA TRATTA DI SCHIAVI: UN RICERCATORE SI È IMBATTUTO IN UN TESTO DEL 1715 IN CUI LA CORONA DI SANT’EDOARDO TRONEGGIAVA SULLE LETTERE “S” E “C”, UN RIFERIMENTO ALLA SOUTH SEA COMPANY CHE COMMERCIAVA SCHIAVI...

Sfogliando le pagine di documenti secolari nel seminterrato della British Library, Nicholas Radburn si è imbattuto in un'illustrazione che lo ha colto di sorpresa.

Una corona, che ricordava l'iconico copricapo di Sant'Edoardo usato nelle incoronazioni britanniche, era posta sopra le lettere S e C, un riferimento stilizzato alla South Sea Company che commerciava schiavi.

Il testo di accompagnamento, scritto nel 1715, dichiarava che questo era "il marchio da apporre, d’ora in poi, sui corpi dei negri che venivano venduti nelle Indie occidentali spagnole", in base a un contratto tra la defunta regina britannica Anna e Il re di Spagna Filippo V.

«È stato sorprendente» ha detto Radburn, uno storico della Lancaster University, che ha scoperto l’illustrazione durante un progetto per digitalizzare i registri della South Sea Company e il suo monopolio sul commercio di schiavi africani verso le Americhe controllate dagli spagnoli.

Marchiare a caldo le iniziali sulla carne dei prigionieri era una pratica orribile ma comune nell'era della tratta transatlantica degli schiavi. Questi marchi venivano utilizzati per rivendicare la proprietà, come mezzo di identificazione e a fini contabili per regolare le vendite.

«Ciò dimostra chiaramente lo stretto legame con la corona - ha detto Radburn – che si tratti della regina Anna personalmente o dell'istituzione più in generale, c’era un contatto con la South Sea Company e le sue attività, in questo caso, per schiavizzare e marchiare le persone».

In una dichiarazione Buckingham Palace ha fatto sapere: «Questa è una questione che Sua Maestà prende profondamente sul serio». Ma al momento re Carlo non si è ancora scusato per la tratta degli schiavi. Lo ha fatto quest'estate il re olandese Guglielmo Alessandro . Invece, Carlo ha espresso “il personale dolore per la sofferenza di così tante persone”. Ma le scuse non sono ancora uscite dalla sua bocca.

