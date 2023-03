31 mar 2023 09:03

DAI COLPI DI TESTA A QUELLI... DI TETTA! - INCIDENTE A LUCI ROSSE PER L'EX CALCIATORE DELL'INTER, ANDREAS BREHME: MENTRE STAVA REGISTRANDO UN VIDEO DI AUGURI DI COMPLEANNO DA MANDARE A UN FAN, HA INQUADRATO LA COMPAGNA, SUSANNA SCHAEFER, CHE IN QUEL MOMENTO ERA IN TOPLESS - IL FILMATO È DIVENTATO SUBITO VIRALE, MA IL TEDESCO L'HA PRESA CON FILOSOFIA: "ADESSO TUTTO IL MONDO SA QUANTO È BELLA MIA MOGLIE"… - VIDEO