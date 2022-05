COLPITO E ARROSSATO! - L'AMBASCIATORE RUSSO IN POLONIA E' STATO COLPITO DA UN SACCHETTO DI VERNICE ROSSA E BERSAGLIATO DI OGGETTI E INSULTI MENTRE CERCAVA DI DEPORRE UNA CORONA DI FIORI IN MEMORIA DEI SOLDATI SOVIETICI A VARSAVIA - AL GRIDO DI "FASCISTA", UN GRUPPO DI MANIFESTANTI GLI HA IMPEDITO DI RAGGIUNGERE IL MONUMENTO - PER IL MINISTERO DEGLI ESTERI DI MOSCA E' LA PROVA DEL CRESCENTE SENTIMENTO ANTI-RUSSO IN OCCIDENTE... - VIDEO

L'ambasciatore russo in Polonia è stato cosparso di vernice rossa e bersagliato di oggetti mentre cercava di deporre una corona di fiori in un memoriale ai soldati sovietici a Varsavia oggi. Sergei Andreev si è confrontato con i manifestanti mentre cercava di celebrare il Giorno della Vittoria - la resa della Germania nazista nel 1945 - alla cerimonia militare sovietica nella capitale polacca.

Gli è stato impedito di entrare nel cimitero da una folla che gli ha sventolato in faccia bandiere ucraine e ha cantato «fascista» prima che la gente iniziasse a lanciargli oggetti. Andreev e i suoi uomini di sicurezza sono stati colpiti più volte con oggetti prima che un manifestante gli lanciasse in faccia un sacchetto di vernice rossa.

Alla delegazione è stato impedito di raggiungere il monumento ai caduti al centro del cimitero o di deporre le corone che avevano portato con sé. Invece, è stato necessario chiamare la polizia per scortarli via. Andreev ha detto in seguito di non essere stato ferito durante la rissa.

Ma l'incidente mette in luce le tensioni che si sono accumulate tra la Russia e altri stati dell'ex Unione Sovietica dall'invasione dell'Ucraina. La Polonia - che ha una lunga e sanguinosa storia con la Russia sovietica - è stata un convinto sostenitore dell'Ucraina sin dai primi giorni della guerra e di conseguenza è stata oggetto di minacce da parte dei propagandisti del Cremlino.

Nonostante le minacce, il governo polacco ha continuato a fornire armi all'Ucraina, incluso l'invio di oltre 200 carri armati T-72 per rafforzare le sue forze armate. I media statali russi si sono affrettati a cogliere l'incidente di Varsavia come prova di ciò che secondo loro è un crescente sentimento anti-russo in Occidente, motivato da ciò che il Cremlino insiste essere nazismo.

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, ha postato l'incidente sul suo canale Telegram, dicendo che «i fan del neonazismo hanno scoperto ancora una volta la faccia, ed è sanguinosa».

«La demolizione dei monumenti agli eroi della seconda guerra mondiale, la profanazione delle tombe e ora l'interruzione della cerimonia della deposizione dei fiori in un giorno sacro per ogni persona rispettabile dimostrano il già ovvio: l'Occidente ha tracciato un percorso per la reincarnazione del fascismo», ha scritto ai suoi seguaci.