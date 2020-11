COLPO DI CODA – IMMAGINI INCREDIBILI DA ROTTERDAM: IL TRENO DI UNA METRO DERAGLIA MA VIENE SALVATO DA UNA SCULTURA DI UNA CODA DI BALENA – L’AUTISTA È ILLESO E L’ARCHITETTO CHE L’HA PROGETTATA È OVVIAMENTE SODDISFATTO PER LA PUBBLICITÀ: “SONO SORPRESO CHE SIA COSÌ FORTE. NON TI ASPETTI CHE UNA STRUTTURA DI CEMENTO LÌ DA 20 ANNI RIESCA A REGGERE” – VIDEO

Da www.rainews.it

rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 2

Il treno è rimasto a penzolare su una delle due pinne della coda a diversi metri dal suolo. Il fatto ha creato un tale scalpore a livello locale che le autorità hanno esortato i curiosi a stare alla larga, sottolineando tra l'altro le restrizioni del coronavirus in vigore.

Ciononostante, circa 50 persone erano già arrivate sulla scena dell'incidente nella tarda mattinata di lunedì, mentre gli ingegneri erano a lavoro per capire come stabilizzare e poi rimuovere il treno in sicurezza mentre si stava alzando un forte vento.

rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 3

L'architetto che ha progettato la scultura, Maarten Struijs, ha espresso la sua soddisfazione all'emittente RTL per il fatto che probabilmente la sua balena ha salvato la vita del conducente: "Sono sorpreso che sia così forte", ha detto. "Una struttura di cemento lì da 20 anni non ti aspetti che riesca a reggere una carrozza della metropolitana". La società che gestisce la linea della metropolitana ha detto che l'autista era illeso e che non c'erano passeggeri sul treno quando si è schiantato sfondando le barriere di arresto alla fine della stazione di Spijkenisse, cittadina alla periferia meridionale di Rotterdam.

rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 1 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 6 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 9 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 8 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 8 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 7 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 5 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 4 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 1 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 3 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 2 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 5 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 6 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 7 rotterdam, un vagone della metro deraglia e atterra su una scultura 4