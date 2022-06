UN COLPO PIANIFICATO A DOVERE - I MALVIVENTI CHE SI SONO INTRODOTTI NELLA CASA CHE VERRATTI AVEVA IN AFFITTO A IBIZA AVEVANO STUDIATO IL PIANO - LA ZONA E' SITUATA ALL'INTERNO DI BAIA CHE DI NOTTE SI ANIMA DI LOCALI ALLA MODA, MA DI GIORNO E' SEMIDESERTA - IL CALCIATORE E LA MOGLIE, JESSICA AIDI, NON ERANO IN CASA, E COSI' I DELINQUENTI HANNO POTUTO AGIRE INDISTURBATI PORTANDOSI VIA REFURTIVA PER TRE MILIONI DI EURO (MA CHE AVEVA IN CASA, UN MONET?)

Cala Jondal è un zona di Sant Josep, situata all'interno di una vasta baia di Ibiza che guarda verso sud. È famosa per la quantità di locali alla moda. Di giorno però è molto meno frequentata. L'accesso al mare non è semplice. Una parte della spiaggia è fatta di scomodi ciottoli. Forse per questo la polizia spagnola suppone che i ladri entrati in azione domenica per rubare nella villa affittata dal calciatore Marco Verratti e dalla moglie Jessica Aidi, avessero ben presente il quadro. Sapevano di poter agire indisturbati.

La clamorosa notizia del furto ha fatto il giro del mondo. Per il nome della vittima, il giocatore del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana; ma, soprattutto, per il valore della refurtiva che il calciatore avrebbe portato con sé per godersi una vacanza a Ibiza: tre milioni di euro tra contante e gioielli. Molte cose sono comunque ancora da chiarire. Di sicuro c'è che i ladri sono entrati nella villa senza forzare la porta d'ingresso. E che al momento della rapina non c'era nessuno dentro.

La villa è di proprietà di Ronaldo Nazário da Lima, ex fuoriclasse di Inter, Real e Barcellona, attuale presidente del Valladolid. La denuncia è stata fatta lunedì, il giorno dopo. E non è dato sapere ancora quanto delle cose trafugate siano di proprietà dell'ex calciatore brasiliano dell'Inter e quante di Verratti. L'agenzia spagnola «Efe» ha contattato la Guardia Civil che ha confermato il furto, ma non l'ammontare dei beni rubati. Verratti non aveva pubblicizzato il suo viaggio a Ibiza sui social media, come fanno molti suoi colleghi. E per ora non ha commentato la notizia.

Cala Jondal è una delle località alla moda di Ibiza. C'è il famoso Blue Marlin, che attrae vip e gente ricca (per loro c'è un servizio di taxi d'acqua che trasporta la sua clientela esclusiva dagli yacht privati al beach club). Ci sono le case di lusso delle celebrità, con relativo comfort, molte camere, piscine e grandi giardini. Insomma l'Isola a certi livelli è costosa. E se non è chic ostentare, tra vip non s'incoraggia nemmeno il timore di far mostra di possedere.

Potrà forse sembrare strano ad un comune mortale che ci sia qualcuno che si porta tanti soldi in vacanza. Ma Verratti è un big del calcio internazionale. Una star mondiale. Secondo l'Equipe guadagna 9 milioni di euro netti all'anno, 750 mila euro al mese (i tre milioni trafugati corrisponderebbero, in valore, a 4 mesi di stipendio). Sua moglie Jessica è una modella francese, presenzialista sui tabloid di gossip. Di recente si è fatta notare al torneo di tennis a Montecarlo per il suo chemisier bianco cortissimo che lasciava nude le gambe.

Verratti, prima di alloggiare nella casa di proprietà di Ronaldo, si trovava su un'isola privata chiamata Sa Ferradura, posto esclusivo sulla costa settentrionale di Ibiza. Stava trascorrendo giorni di relax assieme a Jessica che si è divertita a postare sui social foto e filmati dalle Isole Baleari in compagnia di un'ex concorrente di Miss Francia, Charlotte Mint.

Storicamente, molte celebrità hanno realizzato il desiderio di possedere una casa propria a Ibiza. Ognuna di loro cerca stili diversi, secondo i gusti. Antonio Banderas ha scelto un'architettura complessa. I calciatori Guti e Fernando Hierro una tendenza avanguardista. Kate Moss la tradizionale casa in stile Finca nel nord bohemien dell'isola.

Ronaldo il Fenomeno aveva acquistato la villa che ha affittato a Verratti nel 2008, quando giocava nel Real Madrid: una magione enorme, con un sacco di stanze e le immancabili piscine e palestre per allenarsi, nel classico calciatore-style.

A proposito di calciatori, l'elenco di chi ha subito un furto in casa è lungo. È toccato a Nainggolan, a Dzeko, a Marchisio, a Icardi, a Muriel, a Vidal, a Insigne, a Bonucci, a Pogba, a Cavani, a Balotelli...

