COLPO DI SCENA: IL MIGLIOR PANETTONE DEL MONDO? NON SI FA A MILANO! - IL PASTICCIERE PREMIATO PER IL MIGLIOR PANETTONE CON LA RICETTA CLASSICA E’ IL ROMANO FABIO ALBANESI. SUCCESSO ANCHE PER L’IRPINO POMPILIO GIARDINO CHE HA CONQUISTATO IL PRIMO POSTO PER IL PANETTONE INNOVATIVO. A MILANO, LA PATRIA DEL "PANETUN", COSA RESTA?

panettone fabio albanesi

(askanews) – Il panettone classico di Fabio Albanesi, quello decorato di Flavia Garreffa, il panettone innovativo di Luca Porretto e infine quello in versione gluten free di Sacromonte Srl. Sono i premiati della terza edizione del Campionato Mondiale Panettone “The best Panettone of the world” che ha eletto “Il miglior panettone al mondo”. La competizione è stata organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria.

I migliori pasticceri si sono confrontati e una giuria d’eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria, il risultato è stato di altissimo livello. “Siamo felici dei risultati perché siamo sicuri che questa competizione possa essere per molti il punto di partenza o la conferma di un percorso, ma soprattutto sicuri di trasmettere nel mondo attraverso queste competizioni l’arte della pasticceria nel mondo”, ha detto Roberto Lestani, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria e Campione del mondo di pasticceria.

panettone fabio albanesi 2

CAMPIONATO MONDIALE MIGLIOR PANETTONE DEL MONDO 2021, SUCCESSO PER POMPILIO GIARDINO: GLI ELOGI DI CONFARTIGIANATO AVELLINO

Da avellinotoday.it

L'Irpinia protagonista al Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo 2021. La provincia di Avellino è salita sul podio grazie al Panificio Pompilio. Il talento di Pompilio Giardino è stato premiato da una giuria di esperti di caratura internazionale. Ha conquistato il primo posto per il Panettone Innovativo e la terza piazza per il Panettone Classico. L'iniziativa è stata organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.

pompilio giardino

Ancora una straordinario risultato per Pompilio Giardino, che va a sommarsi agli altri traguardi conquistati negli anni scorsi. "Non è premiato solo il talento di Pompilio Giardino, ma anche la passione e l'impegno - dichiara il presidente di Confartigianato Avellino, Ettore Mocella -. Questo straordinario risultato inorgoglisce l'intera Irpinia. L'artigianato di qualità è un fiore all'occhiello della nostra provincia e non ha nulla da invidiare ad altre realtà. Anzi, annoveriamo eccellenze conosciute davvero in tutto il mondo. Le congratulazioni personali e di Confartigianato a Pompilio Giardino, nostro iscritto, che non finisce mai di sorprenderci".

panettone