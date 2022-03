MA GRAVINA ANCORA NON SI E’ DIMESSO? IL PRESIDENTE FIGC SPERA CHE ROBERTO MANCINI RESTI PER NON FARE LA FIGURA DI QUELLO CHE SI E’ INCHIAVARDATO ALLA POLTRONA - SE “MANCIO” SI DIMETTESSE, POTREMMO FINIRE NELLE MANI DI FABIO CANNAVARO (CON LIPPI SUPERVISORE), CHE NON HA MAI ALLENATO AD ALTI LIVELLI - GRAVINA ACCUSA I CLUB (“PER LORO LA NAZIONALE E’ UN FASTIDIO”) MA COSA HA FATTO IN QUESTI ANNI PER DARE PIU’ SPAZIO AI GIOCATORI ITALIANI, PER LA VALORIZZAZIONE DEI VIVAI E SVECCHIARE IL SISTEMA-CALCIO ITALIANO ORMAI MORTO?