COM'È POSSIBILE CHE IL PEGGIOR EROTOMANE, SESSUOMANE, PREDATORE SESSUALE DELLA CONTEMPORANEITÀ NON ABBIA I TESTICOLI? - “LA VERITÀ” INDAGA NELLE MUTANDE DI WEINSTEIN DOPO LE RIVELAZIONI DI JESSICA MANN AL PROCESSO AL PRODUTTORE: “NON NUOCERÀ ALLA CREDIBILITÀ DI UN' ACCUSA DI STUPRO DIRE CHE LO STUPRATORE È UN ERMAFRODITO CON LE PARTI INTIME PIENE DI CICATRICI E UN PENE CHE SEMBRA UNA VAGINA?”

Simonetta Sciandivasci per “la Verità”

Harvey Weinstein è sotto processo da un mese tondo e ne stanno uscendo di ogni da quell' aula di tribunale dove si reca col deambulatore, deriso e insultato finanche per questo. Talune frange radicali l' accusano addirittura di fingere, giacché com' è noto il diritto statunitense prevede ingenti sconti di pena per gli stupratori se, e soltanto se, claudicanti (sarcasmo).

L'ultima, arrivata in contemporanea all' accusa di raggiramento finalizzato a threesome («Mi ingannò, voleva fare sesso a tre», ha denunciato Emanuela Postacchini, attrice), è una disamina spietata e icastica, osiamo dire, delle pudenda dell' imputato, delle quali alla giuria sarebbero state fornite dettagliate fotogallery comprensive di scatti del de cuius ignudo. «Ho pensato fosse deforme ed ermafrodito, non aveva i testicoli e sembrava avere invece una vagina», ha detto Jessica Mann, anche lei attrice, che dall' ex numero uno di Miramax ha raccontato di essere stata violentata dopo alcuni rapporti sessuali consensuali.

La storia ci dirà quale sia stata l'utilità, ai fini processuali e non solo, di rendere la detta disamina un titolo di migliaia di articoli di giornale. E siccome noi siamo molto pigre e più che l' onor del vero su di noi può l' onorare la tavola, confidiamo nel fatto che sia sempre la storia a dissipare in nostra vece i ben due dubbi che la faccenda #testicolidiweinstein ci instilla.

Primo, ma com'è possibile che il peggior erotomane, sessuomane, predatore sessuale della contemporaneità non abbia i testicoli? Va bene che siamo in sex recession, e che non scopa più nessuno, e che come dicono i The Pills del sesso basta il pensiero (soprattutto a Roma), ma non nuocerà alla credibilità di un' accusa di stupro dire che lo stupratore è un ermafrodito con le parti intime piene di cicatrici e un pene che sembra una vagina?

Vivessimo in un filmaccio di quelli che certe notti passa la tv, verrebbe presto fuori che la Mann è stata pagata da Weinstein per dire una balla che lo mostrasse fisicamente impossibilitato a violentare una donna. Due, ma la diffusione della disamina che sta naturalmente alimentando ironie schifose ai danni del Weinstein, si configura o no come body shaming? Vai a sapere.

