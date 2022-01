26 gen 2022 13:14

COM’ERA LA STORIELLA DELLA VON DER LEYEN SULL’EUROPA CHE NON AVREBBE ERETTO MURI? – LA POLONIA HA INIZIATO A COSTRUIRE LA BARRIERA ANTI-MIGRANTI AL CONFINE CON LA BIELORUSSIA, NELL’INDIFFERENZA DELL’UNIONE EUROPEA – IL GOVERNO HA STANZIATO 350 MILIONI DI EURO PER BLINDARE I 186 CHILOMETRI DI FRONTIERA. E A BRUXELLES IN FONDO STA PURE BENE FAR FARE IL LAVORO SPORCO A QUEI CATTIVONI DEI CONSERVATORI POLACCHI… - VIDEO