18 ott 2021 11:29

COM’È TRISTE TRIESTE - GUERRIGLIA E SCONTRI DURANTE LO SGOMBERO DEL VARCO 4 DEL PORTO DELLA CITTÀ, OCCUPATO DAI MANIFESTANTI NO GREEN PASS: LA POLIZIA PRIMA PROVA CON GLI IDRANTI E ALLA FINE SPARA LACRIMOGENI PER DISPERDERE LA FOLLA - IL PORTAVOCE (DIMISSIONARIO) DEI PORTUALI STEFANO PUZZER IN LACRIME CON IL ROSARIO IN MANO - SALVINI NE APPROFITTA PER ATTACCARE LAMORGESE: “SETTIMANA SCORSA SI PERMETTE A UN MANIPOLO DI NEOFASCISTI DI METTERE A SOQQUADRO ROMA, OGGI SI USANO GLI IDRANTI CONTRO I PACIFICI LAVORATORI E CITTADINI. MA AL VIMINALE COME RAGIONANO?” - VIDEO