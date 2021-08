24 ago 2021 18:50

COME JE PIACE MENARE LE MANI AI FRATELLI BIANCHI – I DUE ACCUSATI DELL’OMICIDIO DI WILLY IN SEGUITO A UN BRUTALE PESTAGGIO A COLLEFERRO FANNO A BOTTE ANCHE IN CARCERE E FINISCONO NEL “BRACCIO DEGLI INFAMI” DI REBIBBIA, QUELLO DOVE SONO RINCHIUSI I DETENUTI PIÙ PERICOLOSI E PIÙ A RISCHIO RITORSIONI COME PEDOFILI E STUPRATORI. URLA E INSULTI CONTRO I FRATELLI SI SUSSEGUONO E SI PARLA "PERSINO DI SPUTI NEI PIATTI IN CUI MANGIANO"…