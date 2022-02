COME LOTTA ZELENSKY! - MENTRE AL CONFINE CON LA BIELORUSSIA INIZIANO I COLLOQUI TRA UCRAINA E RUSSIA, IL PRESIDENTE NON DÀ TREGUA A PUTIN: CHIEDE L’ADESIONE IMMEDIATA ALL’UE, ESORTA I SOLDATI RUSSI A DEPORRE LE ARMI E SI PREPARA AD APRIRE LE PORTE DELLE PRIGIONI: “GLI INCARCERATI CON ESPERIENZA MILITARE SARANNO RILASCIATI, SE DISPOSTI A UNIRSI ALLA LOTTA CONTRO LA RUSSIA. È STATA UNA SCELTA MORALE DIFFICILE, MA NECESSARIA…” - VIDEO

INIZIATI I COLLOQUI UCRAINA-RUSSIA

(ANSA) - Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Lo riferiscono Tass e Interfax.

ZELENSKY, RILASCEREMO PRIGIONIERI SE DISPOSTI A UNIRSI A NOI

(ANSA) - "Gli ucraini incarcerati con esperienza militare saranno rilasciati se disposti ad unirsi alla lotta contro la Russia". Lo dice il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, scrive il quotidiano The Kyiv Independent. "E' stata una scelta morale difficile, ma necessaria per la difesa del Paese", ha detto il presidente precisando che i prigionieri combatteranno "nelle aree più calde".

UCRAINA: ZELENSKY AI SOLDATI RUSSI, DEPONETE LE ARMI

(ANSA-AFP) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esorta i soldati russi a deporre le armi. "Abbandonate i vostri equipaggiamenti. Andate via da qui. Non credete ai vostri comandanti. Non credete ai vostri propagandisti. Salvatevi", ha detto Zelensky in un video rivolgendosi alle truppe russe e sostenendo che già oltre 4.500 soldati di Mosca hanno perso la vita durante l'attacco del Cremlino.

Zelensky chiede l'adesione immediata dell'Ucraina nell' Ue

(ANSA-AFP) - L'Ucraina chiede l'adesione "immediata" nell'Ue. E' quanto afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Ci stiamo rivolgendo all'Ue in merito a una adesione immediata dell'Ucraina attraverso una nuova procedura speciale", ha detto Zelensky in un nuovo video. "Il nostro obiettivo è stare insieme a tutti gli europei e, soprattutto, essere alla pari. Sono sicuro che è giusto. Sono sicuro che è possibile", ha aggiunto il presidente dell'Ucraina.

Ucraina: a colloqui ministro Difesa e leader partito Zelensky

(ANSA) - La delegazione ucraina che prende parte ai colloqui con Mosca in una località al confine tra Ucraina e Bielorussia, è guidata dal ministro della Difesa Oleksii Reznikov e da David Arakhamia, leader del partito 'Servitore del popolo', del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independent.

