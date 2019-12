COME MAI GILETTI È STATO AVVISTATO NEI VICOLI DI NAPOLI? STA CUCINANDO UN'INCHIESTA SUI NEOMELODICI E I LORO RAPPORTI CON LA CAMORRA, PARTENDO DAL CASO TONY COLOMBO E TINA RISPOLI SOLLEVATO DA ''FANPAGE''. IL CONDUTTORE DI ''NON È L'ARENA'' HA INGAGGIATO UNA CROCIATA CONTRO LE OSPITATE DELLA COPPIA DALLA D'URSO, CHE INTENDEVA QUERELARLO. MA PARE CHE A MEDIASET NON VOGLIANO DARE ALTRO SPAZIO ALLA VICENDA…

Giuseppe Candela per Dagospia

barbara d urso massimo giletti

Per quale motivo Massimo Giletti è stato avvistato più volte a Napoli nell’ultima settimana? Forse perché qualcosa di grosso bolle in pentola. Parliamo del caso Tony Colombo e Tina Rispoli, delle loro presunte relazioni pericolose con la camorra e della sproporzionata visibilità data, secondo alcuni, al loro matrimonio “trash” dalla signora di Canale 5 Barbara D’urso.

Sulle nozze show, che si sono svolte con grande sfarzo, con occupazione di suolo pubblico e nessuna autorizzazione dalle autorità, indaga la Procura Antimafia. Non è l'Arena da tempo, dopo l'inchiesta di Fanpage "Camorra Entertainment", si sta occupando della vicenda e nella città partenopea Giletti avrebbe incontrato personaggi molto vicini alla scena musicale neomelodica napoletana, un modo per ricostruire i contorni e gli intrecci dei rapporti tra Colombo e ambienti poco raccomandabili.

MASSIMO GILETTI NON E L ARENA

Nella puntata in onda domenica di Non è l'Arena spazio anche con novità all'altro filone, quello che lega il cantante e Claudio De Magistris, fratello del sindaco di Napoli. Dagospia aveva anticipato l'intenzione di Barbara D'Urso di querelare Massimo Giletti e Non è l'Arena dopo le critiche ricevute nel talk show di La7 per la gestione del caso Colombo-Rispoli. Il cantante neomelodico aveva ammesso di aver ricevuto molti soldi per l'esclusiva, ipotesi mai confermata da Mediaset.

Nei corridoi di Cologno Monzese si percepisce sempre più palpabile il disappunto per una vicenda che potrebbe creare imbarazzi nel caso l’inchiesta aperta dalla Procura Antimafia dovesse allargarsi. Forse per questo motivo gira voce che Mediaset avrebbe sconsigliato alla conduttrice di esporsi ulteriormente con una querela a Giletti che qualche settimana fa sembrava invece imminente. Un modo per non alimentare ulteriore attenzione su un caso piuttosto fastidioso?

tony colombo e tina rispoli dalla d'urso 3 tony colombo e tina rispoli dalla d'urso 1 tony colombo e tina rispoli dalla d'urso 2 l'inchiesta di fanpage su tony colombo e tina rispoli