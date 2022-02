COME MAI IL PRINCIPE ANDREA, IL GIORNO DOPO AVER BOLLATO LA FOTO CHE LO RITRAE CON VIRGINIA ROBERTS COME FALSA, HA DECISO DI RISOLVERE LA CONTROVERSIA LEGALE CON UN ACCORDO? - SECONDO IL "DAILY BEAST" A CONVINCERE IL DUCA DI YORK SAREBBE STATA UNA MAIL DEL 2011 PRODOTTA DAGLI AVVOCATI DELLA DONNA, CHE LO ACCUSA DI ABUSI, NELLA QUALE GHISLAINE MAXWELL, LA SODALE DI EPSTEIN, CONFERMAVA LA VERIDICITA' DELL'IMMAGINE...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Il principe Andrea

Il principe Andrea potrebbe essere stato spinto a risolvere la causa civile che gli ha intentato Virginia Giuffre pagando 14 milioni di dollari dopo aver visto un'e-mail inviata da Ghislaine Maxwell in cui la donna condannata per traffico sessuale faceva sapere di pensare che la foto di Andrea con il braccio intorno alla vita di Virginia Giuffre «sembrasse reale».

Maxwell appare sullo sfondo della foto e Virginia Giuffre ha sostenuto che il finanziere Jeffrey Epstein l'ha presa lui stesso nell'appartamento londinese di Maxwell. Andrea aveva a lungo affermato che la foto non era autentica ed era stata manipolata, sostenendo con la BBC che non ricordava di aver mai incontrato Giuffre.

IL PRINCIPE ANDREA CON VIRGINIA ROBERTS

E lunedì, meno di 24 ore prima che Andrea e Giuffre annunciassero drammaticamente di essersi accordati, The Daily Beast ha rivelato che la versione originale della foto era andata perduta.

Il team legale di Giuffre sembrava indifferente all'incapacità di Giuffre di trovare la foto. Ha detto in una deposizione che credeva che fosse stata messa in scatole da imballaggio con giocattoli per bambini e "pistole nerf" quando si è trasferita dal Colorado all'Australia ad un certo punto prima del 2016.

Virginia Roberts Giuffre

Una fonte dalla parte di Giuffre, ad esempio, ha detto al Daily Beast che c'era «un motivo per cui [il suo avvocato] David Boies non è preoccupato» nel non avere l'originale.

Ora, le e-mail trapelate al Daily Mail rivelano che il 10 gennaio 2015, l'avvocato Alan Dershowitz, che stava affrontando accuse di abusi da parte di Giuffre (che da allora sono state ritirate), ha inviato un'e-mail a Maxwell dicendo: «Caro G. Sai se la foto di Andrea e Virginia è vera? Sei sullo sfondo». Solo 11 minuti dopo, Maxwell ha risposto: «Sembra vera. Penso che sia».

Virginia Roberts

Giorni prima, Andrea aveva contattato Maxwell, chiedendo: «Fammi sapere quando possiamo parlare. Ho alcune domande specifiche da farti su Virginia Roberts». Maxwell aveva risposto: «Avere alcune informazioni. Chiamami quando hai un momento».

Secondo Giuffre, la fotografia sarebbe stata scattata nella residenza londinese di Maxwell nel 2001. Tuttavia, il Daily Beast ha rivelato lunedì che Giuffre aveva perso l'originale della famosa fotografia, con una fonte che diceva: «La foto non è in possesso della Virginia». Un'altra fonte ha affermato di non sapere nemmeno se l'originale dell'immagine «esistesse ancora».

L'immagine ha fatto guadagnare a Giuffre oltre 140.000 dollari di compensi per i media ed è stata esaminata dall'FBI come potenziale prova contro Jeffrey Epstein.

Virginia Roberts

Ieri è stato riferito che il principe Andréa sarebbe stato probabilmente aiutato dalla generosità finanziaria di sua madre nella produzione di un presunto pagamento di 14 milioni di dollari. Buckingham Palace non ha commentato le affermazioni.

La rivelazione delle e-mail è stata rapidamente seguita dalla prima dichiarazione di un ministro di gabinetto sulla posizione di Andrea dopo l'accordo.

Ben Wallace, il segretario alla Difesa britannico, ha affermato che spetta a Buckingham Palace decidere se ora debba essere privato del suo ultimo titolo militare rimasto di vice ammiraglio.

Parlando a Sky News, Wallace ha dichiarato: «La decisione sui titoli spetta ovviamente al palazzo in futuro, ma è abbastanza chiaro che questo accordo è un riconoscimento che vuole portare a termine e anche riconoscere, come dice la sua dichiarazione, la sofferenza e le sfide che le vittime hanno dovuto affrontare a causa delle loro accuse e la loro posizione contro lo sfruttamento da parte di Epstein».

Il principe Carlo, la regina e il principe Andrea

Rachael Maskell, un parlamentare laburista di York, ha esortato Andrea a rinunciare al suo titolo di Duca di York, dicendo che il suo comportamento era stato «fonte di profondo dolore e imbarazzo per molte persone in tutta la città», aggiungendo che per dimostrare «il suo rispetto per le persone colpite dagli abusi e dalla gente della nostra città, chiederei che il suo primo atto di contrizione sia di confermare il suo sostegno alla revoca del suo titolo ducale».

