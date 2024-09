COME MONETIZZARE LE CORNA - DOPO AVER MOLLATO IL MARITO CHE LA TRADIVA, LA PRINCIPESSA DI DUBAI MAHRA AL MAKTOUM LANCIA IL PROPRIO PROFUMO CHE SI CHIAMA "DIVORZIO" - A LUGLIO LA 30ENNE HA SPUTTANATO MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOU SU INSTAGRAM: "VISTO CHE SEI OCCUPATO CON ALTRE COMPAGNE, CON LA PRESENTE DICHIARO IL NOSTRO DIVORZIO. STAMMI BENE. LA TUA EX MOGLIE" - LA CAMPAGNA DI MARKETING PER PUBBLICIZZARE IL PROFUMO "IDEALE PER CHI APPREZZA L'ELEGANZA E IL CAMBIAMENTO..."

Divorzio da te, divorzio da te, divorzio da te. A soli due mesi dal proclama che ha infiammato il mondo arabo, quelle parole diventano il claim della nuova avventura imprenditoriale della principessa di Dubai: il lancio del profumo “Divorzio”.

Caro marito, visto che sei occupato con altre compagne, con la presente dichiaro il nostro divorzio. Divorzio da te, divorzio da te e divorzio da te. Stammi bene. La tua ex moglie

Così la principessa di Dubai scriveva sul suo account Instagram lo scorso luglio, svelando pubblicamente l’adulterio del marito e la sua intenzione di lasciarlo. Un messaggio senza precedenti non solo per il contenuto della notizia, ma soprattutto per la sua forma: il suo era più di uno sfogo, o di una dichiarazione di intenti, è stata una rivoluzione culturale, una sfida sociale e politica che ha infiammato il mondo arabo.

Le parole di Mahra Al Maktoum, 30 anni, una delle numerose figlie del primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, facevano riferimento alla pratica islamica nota come triplo talaq, che consente ai mariti di divorziare dalle mogli pronunciando la frase “divorzio da te” per tre volte entro determinati periodi perché sia considerata effettiva dalla sharia, complesso di regole di vita e norme legali intrecciate alla religione musulmana.

Una formula che le donne non possono usare perché ripudiare il marito non è contemplato. Comprensibile quindi che la scelta della principessa abbia scatenato un terremoto pubblico nell'emirato conservatore, spesso messo sotto accusa dai paesi occidentali per la disparità nei diritti civili. [...]

Testimonial del prodotto è lei stessa, che da quell’annuncio ha raggiunto un milione di utenti su Instagram. Significativa anche la veste del primo profumo presentato nella campagna: una bottiglia di colore nero con la sua firma impressa sul vetro. “Scopri l'aroma fresco e accattivante del profumo Divorce. Rappresenta la fiducia e i nuovi inizi. Ideale per chi apprezza l'eleganza e il cambiamento”, si legge sul sito del brand. [...]

[...] Mahra nel maggio dello scorso anno fa ha sposato Mana Bin Mohammed Al Maktoum, un uomo d'affari di Dubai con importanti legami con la famiglia reale del suo Paese, fortemente coinvolto nelle corse di cavalli e nel calcio. La loro è stata una cerimonia sfarzosa e glamour che ha trovato eco su riviste di moda internazionali come Harper's Bazaar Arabia e Grazia: lei in abito bianco, lui con abito tradizionale.

Dal matrimonio è nata una bambina che si chiama come lei, Mahra, e la sua foto appena nata (scattata solo 4 mesi fa) è l’unica che resta sull’account Instagram della principessa, da dove sono state rimosse tutte le immagini che la ritraevano in compagnia del marito. "Just the two of us" aveva commentato la principessa nel post, una frase che da molti è stata considerata l'anticamera della rivelazione successiva, ovvero l’annuncio della sua intenzione di lasciarlo. [...]

