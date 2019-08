14 ago 2019 13:00

COME È MORTO EUGENIO VINCI? – L’EX SENATORE BRUNO MANCUSO, AMICO FRATERNO DEL MANAGER DI "TUODÌ" MORTO NEL SUO YACHT IN CROAZIA, RACCONTA COSA È SUCCESSO: “LO ABBIAMO TROVATO IERI MATTINA CON FERITE ALLA TESTA E AL TORACE CHE SARANNO PROVOCATE DOPO LA CADUTE PER UN MALORE. LO STESSO CHE ABBIAMO AVUTO TUTTI NOI. STAVAMO TUTTI BENE FINO ALLE DUE DI NOTTE QUANDO…”