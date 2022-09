22 set 2022 17:00

COME IN PACE COSI’ IN GUERRA, ANZI IN GUERINI – IL MINISTRO DELLA DIFESA INCONTRA IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY CHE NON MOLLA LA PRESA E, DOPO LE SPARATE DI PUTIN, CHIEDE NUOVE ARMI – “PER IL NOSTRO STATO OGGI, UNA PRIORITÀ VITALE È RAFFORZARE LE FORZE ARMATE”- GUERINI NEI GIORNI SCORSI AVEVA DETTO: “NON LASCEREMO SOLA L’UCRAINA. LA RUSSIA HA INTENSIFICATO LA SUA PRESENZA ANCHE NEL MEDITERRANEO….” – VIDEO