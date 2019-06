COME E’ MORTA IMANE FADIL? - I CONSULENTI DELLA PROCURA DI MILANO STAREBBERO APPROFONDENDO L'IPOTESI DI UNA “INTOSSICAZIONE DA METALLI” NON NECESSARIAMENTE LEGATA A UN AVVELENAMENTO DOLOSO - LA 34ENNE MAROCCHINA TRA LE TESTI “CHIAVE” DEL CASO RUBY E’ DECEDUTA L'1 MARZO DOPO UN MESE DI RICOVERO ALL'HUMANITAS DI ROZZANO, NEL MILANESE

Dal “Corriere della sera”

I consulenti della Procura di Milano nominati per tentare di dare una risposta ai dubbi sulla morte di Imane Fadil, la 34enne marocchina tra le testi «chiave» del caso Ruby, deceduta l'1 marzo dopo un mese di ricovero all' Humanitas di Rozzano, nel Milanese, starebbero approfondendo l'ipotesi di una «intossicazione da metalli». Dopo l' autopsia del 26 marzo (i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni), a quanto è filtrato, il lavoro del pool guidato dall' anatomopatologa Cristina Cattaneo si starebbe concentrando sugli aspetti relativi a un' intossicazione da metalli, non necessariamente legata a un avvelenamento doloso.

