13 gen 2022 17:47

COME SARA’ IL VOTO PER IL QUIRINALE? SOLO 200 PARLAMENTARI POTRANNO ACCEDERE CONTEMPORANEAMENTE IN AULA A MONTECITORIO. IL VOTO SARA’ SCAGLIONATO PER CATEGORIE (DEPUTATI, SENATORI, DELEGATI REGIONALI). LE OPERAZIONI DURERANNO MOLTE ORE. SARA’ TUTTO PIU’ CONTROLLABILE PER CHI VUOLE EVITARE TRAPPOLE NELL’URNA E FRANCHI TIRATORI…