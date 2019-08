COME SCOPRIRE SE NEL VOSTRO AIRBNB, HOTEL O CASA VACANZE C’È UNA TELECAMERA NASCOSTA (VIDEO) - VOYEUR E PADRONI DI CASA CHE TEMONO OSPITI INDISCIPLINATI STANNO INFILANDO MICRO-CAMERE PER CONTROLLARE COSA SUCCEDE NELLE VARIE STANZE. SE VI CAPITA IL PROPRIETARIO INGRIFATO, OCCHIO AI BAGNI E ALLE CAMERE DA LETTO

telecamere microscopiche

Dagonews da Mic.com

Alcuni ospiti di un Airbnb hanno trovato una telecamera nascosta nel loro appartamento. Ecco come fare per proteggersi.

Airbnb è la piattaforma famosa in tutto il mondo che permette ai suoi utenti di prenotare appartamenti da persone sconosciute. Di solito va tutto liscio, ma esistono sempre casi di persone che riescono a fare delle cose strane, inquietanti, illegali e disgustose.

Negli anni, ad esempio, diversi utenti di Airbnb hanno raccontato di aver trovato telecamere nascoste dai proprietari senza esserne a conoscenza.

Il caso più recente è stato registrato da un tweet postato da tal Jason Scott, in cui si vede l’immagine di una telecamera di sorveglianza connessa a internet all’interno di un sensore di movimento.

il tweet della scoperta disturbante

La presenza del sensore dentro la camera da letto lo aveva insospettito e voilà “ecco a voi una telecamera” ha scritto Jason nel post.

Dal momento che Airbnb impedisce ai suoi utenti di installare telecamere di sorveglianza dentro le camere da letto, i bagni e le aree private - è permesso metterle all’esterno ma lo devono dichiarare nel contratto - l’azienda ha risposto dicendo che l’ospitante in questione sarebbe stato ‘permanentemente bandito’ dai servizi del sito e ha offerto agli ospiti il pieno rimborso.

Ma non è la prima volta, e di certo non sarà l’ultima che avviene un incidente simile. Ovviamente non si tratta di un incidente che capita solo con Airbnb – sono avvenuti incidenti simili anche negli alberghi – ma dal momento che la piattaforma sta guadagnando fette di mercato sempre più ampie, vale sempre la pena ripassare alcune abitudini prima di diventare vittime di spioni.

telecamere nascoste nella doccia

Secondo Roman Khaykin, a capo di un’agenzia di investigazione privata, ci sono diverse precauzioni che possono essere prese. Gli ospiti dovrebbero controllare se ci sono lenti nascoste dentro ai vari oggetti, come il sensore di movimento, ma le telecamere possono essere nascoste anche in altre suppellettili.

“La tecnologia è molto avanzata, per cui la telecamera potrebbe trovarsi anche all’interno di un lettore dvd o al cavo di un modem e non sono rintracciabili a occhio nudo” ha detto Khaykin in un’intervista al telefono “Può essere nascosta dietro a un vetro offuscato.”

Per esempio, il sito SpyTec ne vende una serie di tra cui un orologio digitale che ha una telecamera dietro il display, e lo promuovono come un oggetto per riprendere i ladri in caso di furto. Delle semplici ricerche online possono fornire svariati altri esempi del genere.

Ma Airbnb ci tiene a rassicurare: “Oltre alle descrizioni dettagliate e i servizi di messaggistica sicuri, potete sempre contare sulla nostra comunità globale. Se volete sapere com’è stata l’esperienza dell’ospite precedente basta che andate a leggere i commenti che hanno lasciato.