Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per www.repubblica.it

HUW EDWARDS

Huw Edwards, il 62enne presentatore star e tra i più pagati della Bbc che annunciò al mondo la morte della regina Elisabetta II, si è dichiarato colpevole oggi in tribunale a Londra per aver ricevuto sul suo cellulare “immagini indecenti di minorenni”.

Tra le foto pornografiche più cruente rivenute, secondo gli inquirenti, ci sono anche bambini tra i 7 e i 9 anni. “È qualcosa di aberrante”, commenta in un comunicato la gloriosa tv pubblica britannica, “siamo tutti sotto shock. Se lo avessimo saputo, lo avremmo licenziato prima”. Ma Edwards, arrestato lo scorso novembre, non aveva detto niente a nessuno della sua incriminazione di un mese fa, tantomeno alla Bbc.

HUW EDWARDS E LA MOGLIE

È l’ingloriosa e scabrosa fine dell’eccellente carriera di Edwards, che sino all’anno scorso era stato il volto più celebre della Bbc, nella quale dominava: il prestigioso telegiornale delle 22, il racconto della notte elettorale del 2019 e l’annuncio della scomparsa della Queen solo due anni fa. […]

Ma nel luglio 2023, ecco il primo scandalo, come rivelato dal Sun che allora viene duramente attaccato da sinistra “per aver voluto rovinare la vita privata" del 62enne gallese, sposato e padre di cinque figli. Allora Edwards viene accusato dal tabloid di aver approcciato e pagato a lungo un 17enne (oggi 21enne) con problemi di droga, per “ottenere da lui foto erotiche in cambio di almeno 40mila sterline”.

prima pagina del sun su huw edwards

Di aver “contattato e minacciato” un altro minorenne su una app di incontri. Di aver inviato “emoticon di bacetti e cuori a un altro minorenne in chat”. Di aver “sfidato il lockdown anti Covid di inizio 2021 per incontrare subito e a tutti i costi un altro giovane”, conosciuto online, e “farsi invitare a casa sua e accreditargli subito dopo centinaia di sterline sul conto in banca“.

Queste accuse, all’epoca, per Scotland Yard non costituiscono una potenziale condotta criminale e il caso viene lasciato cadere. Tuttavia, Edwards viene sospeso dall’emittente, sparisce dagli schermi, viene ricoverato in un ospedale psichiatrico per “gravi problemi mentali” e, in malattia, viene pagato dalla Bbc fino allo scorso aprile (stipendio da 500mila euro all’anno), quando decide di dimettersi “per ragioni di salute”.

Stavolta invece, Edwards, che ieri si è presentato in tribunale in vestito scuro e occhiali da sole, rischia invece fino a 10 anni di carcere. Perché, in un’aula della Westminster Magistrates Court della capitale britannica, si è dichiarato colpevole di aver ricevuto su Whatsapp almeno 41 immagini “indecenti” in cui erano mostrati minorenni in atti pornografici e sessuali.

HUW EDWARDS

Sette di queste immagini incriminate sono state classificate dagli inquirenti nella “categoria A”. Ossia le più indecenti e che, secondo la definizione della giustizia britannica, mostrano "attività sessuale penetrativa, oppure di carattere sadico o con un animale”. Nello specifico, in questa categoria, Edwards aveva ricevuto sul suo cellulare immagini con bambini di 13 e 15 anni e addirittura un video che ritraeva un bambino di età tra i 7 e i 9 anni.

Non solo. Sul cellulare di Edwards sono state tracciate anche altre 12 foto sono considerate di “categoria B”, ossia “materiale che mostra attività sessuale non penetrative”. Le ultime 22, invece, per i magistrati sono di “categoria C”: ovvero con i minorenni coinvolti "in posa erotica”. Anche in questi due casi, coinvolti sarebbero ragazzini di età compresa tra i 12 e i 15 anni.

HUW EDWARDS

Ma come si è procurato Edwards tali immagini, in tutto 377, incluse quelle pornografiche legali? Secondo gli inquirenti, è stata un’altra persona a inviargliele su Whatsapp, dal dicembre 2020 all’agosto 2021. Si tratterebbe di un pedofilo gallese 25enne, Alex Williams, che lo scorso marzo è stato condannato a una pena sospesa di 12 mesi di carcere. Lui avrebbe inviato centinaia di foto indecenti a Edwards e proprio dal suo cellulare gli inquirenti sono risaliti all’ex presentatore della Bbc.

[…] Edwards non aveva richiesto espressamente quelle immagini dal suo interlocutore pedofilo. Tuttavia, nonostante ne avesse ricevute a decine tra le più cruente e ignobili, non ha immediatamente avvertito le autorità. Invece, stando ai suoi messaggi sequestrati dagli inquirenti, alla vista delle foto pedopornografiche di bambini così piccoli, avrebbe semplicemente chiesto all’uomo di farsi spedire “solo foto legali”.

HUW EDWARDS E LA MOGLIE

La sentenza per Edwards arriverà il prossimo 16 settembre. Nel frattempo, la moglie Vicky, che pure era rimasta al suo fianco dopo il primo scandalo un anno fa, ha chiesto il divorzio. […]