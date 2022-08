2 ago 2022 13:42

COME SI DICE COGLIONE IN RUSSO? – GUARDATE COSA SUCCEDE A QUESTO PIRLA CHE SI ACCENDE UNA SIGARETTA MENTRE FA RIFORNIMENTO IN UNA STAZIONE DI BENZINA: BASTA LA FIAMMA DELL’ACCENDINO PER SCATENARE UN MEGA INCENDIO CHE INVESTE L’UOMO E AVVOLGE LA SUA AUTO – PER METTERE IN SALVO LA VETTURA LO SVALVOLATO SI… - VIDEO