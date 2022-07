14 lug 2022 13:58

COME SI DICE “‘TENGO FAMIGLIA” IN RUSSO? – KATERINA TIKHONOVA, FIGLIA MINORE DI PUTIN ED EX BALLERINA, È STATA NOMINATA A CAPO DEL SERVIZIO DI IMPORTAZIONI PARALLELE, ORGANISMO CREATO DAL PADRE PER RIDURRE LA DIPENDENZA RUSSA DAI PRODOTTI OCCIDENTALI – NELL’ANNUNCIARE LA NOMINA LA CONFINDUSTRIA DI MOSCA NON HA ACCENNATO AL GRADO DI PARENTELA, SEGUENDO LE INDICAZIONI DI PUTIN CHE NON PARLA MAI DELLA SUA FAMIGLIA (FIGURIAMOCI DELLE SUE AMANTI E DELLE FIGLIE SEGRETE)