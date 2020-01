13 gen 2020 11:33

COME SI PREPARA LA REGINA AL VERTICE DI FUOCO CON CARLO, WILLIAM E HARRY? INDOSSANDO APPARECCHI ACUSTICI PER SENTIRE MEGLIO LE LORO MINCHIATE – PER LA PRIMA VOLTA ELISABETTA II È STATA FOTOGRAFATA A SANDRINGHAM CON UN DISPOSITIVO NELL’ORECCHIO DESTRO: PER I MEDICI SI TRATTA DI UN APPARECCHIO PER PERSONE CHE NON HANNO UNA GRAVE PERDITA DELL’UDITO, MA… - VIDEO