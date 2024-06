COME SI SPIEGA IL CAOS ELETTORALE A ROMA? DURANTE LO SPOGLIO IL DIRETTORE GENERALE DEL CAMPIDOGLIO, PAOLO AIELLI, ERA IN FERIE – AIELLI, CHE GUADAGNA 170 MILA EURO ALL’ANNO, ERA IN UMBRIA CON LA PROPRIA FAMIGLIA. QUANDO È STATO RICHIAMATO NELL’URBE AVREBBE RISPOSTO PICCHE - IL SISTEMA INFORMATICO CHE È ANDATO IN TILT ERA STATO MESSO A PUNTO DA ENRICO COLAIACOVO, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE VOLUTO DA AIELLI - ROMA È STATO L'ULTIMO COMUNE DI EUROPA A FORNIRE I DATI ELETTORALI...

Roma è l'ultimo Comune di Europa a fornire i dati elettorali. Mancano nel conteggio finale dei voti 78 sezioni per via di un bug informatico. Una storia incredibile che travolge il Campidoglio con tanto di commissione d'inchiesta attivata dal sindaco Roberto Gualtieri per cercare i responsabili di questa disfatta organizzativa clamorosa. E dove era il vertice dell'amministrazione? In vacanza.

In questi giorni di caos, e di figura internazionale abbastanza barbina, da quando risulta al Foglio il direttore generale del Comune di Roma, Paolo Aielli, non lavorava. Era ed è in ferie per un po' di relax sulla via Francigena con la famiglia. Si tratta del manager apicale dell'amministrazione più grande e importante d'Italia.

Davanti al caos Aielli - in ferie con la moglie, l'assessore Monica Lucarelli - sarebbe stato addirittura richiamato per gestire l'emergenza, preferendo continuare le sue camminate in Umbria.

Questo dettaglio viene confermato a questo giornale da tre fonti diverse, politiche e dirigenziali. Il diretto interessato smentisce. "Non ho nulla da dichiarare - dice il direttore generale contattato dal Foglio - e non mi sembrano domande pertinenti. Mi spiace ma non ho nulla da dirle. Dove sto sono fatti miei, ho delle vacanze programmate Non è vero che sono stato richiamato ". […]

Dopo l’inserimento dei numeri delle prime 800 sezioni, il sistema è andato in tilt: non presentava i dati o li confondeva inserendoli nelle sezioni sbagliate. I tecnici hanno provato a risolvere il problema fino a tarda notte. Non ci sono riusciti. Quindi, il giorno dopo il problema informatico è stato risolto, una task force fatta da dipendenti comunali ha ricominciato a inserire i dati dalla fiera di Roma. […]

A volere Aielii, laureato in Scienze statistiche e già amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, appena vinte le elezioni fu il sindaco Gualtieri per un contratto fiduciario di circa 170 mila euro all'anno. Si tratta della nomina più importante nell'amministrazione.

Il direttore del dipartimento trasformazione digitale, sott'accusa per il caos di questi giorni, è Enrico Coloaicovo, chiamato da Aielli a lavorare in Campidoglio. I problemi erano emersi già dal venerdì quando l'ex assessore e attuale consigliere della lista civica Raggi, Antonio De Santis, aveva denunciato il malfunzionamento del programma. Poi domenica l'ex sindaco e ora europarlamentare di Avs Ignazio Marino è andato alla Fiera di Roma per denunciare pubblicamente il caos in corso.

