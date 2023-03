1 mar 2023 17:58

COME I TALEBANI - SI VEDE CHE I PASDARAN DEL POLITICAMENTE CORRETTO NON C'HANNO MAI CAZZI PER LA TESTA: UN GRUPPO DI CITTADINI VUOLE FAR SPOSTARE LA MEGA STATUA A PALM SPRINGS DI MARILYN MONROE CON LE MUTANDINE IN BELLA VISTA (ISPIRATA A UNA SCENA DEL FILM "QUANDO LA MOGLIE E' IN VACANZA") - CHIEDONO DI ALLONTANARE L’OPERA DAI LORO OCCHI SENSIBILI PERCHE' “SESSISTA E INDECENTE” - LA PRETESA E' STATA GIA' RIGETTATA IN PRIMO GRADO, ORA CI RIPROVANO IN APPELLO...