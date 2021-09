18 set 2021 17:42

COME IN TERMINATOR - E' STATO UN ROBOT KILLER CAPACE DI SPARARE 600 COLPI AL MINUTO E OPERATO DA REMOTO VIA SATELLITE DAGLI ISRAELIANI AD UCCIDERE LO SCORSO NOVEMBRE LO SCIENZIATO IRANIANO MOHSEN FAKHRIZADEH ALLA PERIFERIA DI TEHERAN. LO SCRIVE IL “NEW YORK TIMES” RIVELANDO I RETROSCENA DELL'OPERAZIONE…