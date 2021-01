UN COMPUTER A ROTELLE - L'ARRIVO DEL 5G RIVOLUZIONERÀ IL MERCATO DELLE AUTO CHE NON SARANNO PIÙ PEZZI DI LAMIERA DESTINATI A DEPREZZARSI NELL’ATTIMO IN CUI LASCIANO IL CONCESSIONARIO: CON GLI AGGIORNAMENTI SOFTWARE, GLI ACQUIRENTI POTRANNO AGGIUNGERE FUNZIONALITÀ E SERVIZI CHE NON ERANO DISPONIBILI ALL'ACQUISTO O MIGLIORARE L'ESPERIENZA DI GUIDA CON APP PERSONALIZZATE – MA SE PER TESLA NON È UNA NOVITÀ, GLI ALTRI BRAND STANNO…

DAGONEWS

macchine 5g 3

Il concetto di automobile definita come "computer su quattro ruote" si avvicina alla realtà con la promessa di trasformare l'esperienza di guida e migliorare anche la sicurezza stradale. L'arrivo di tecnologie come il 5G e nuovi computer ad alte prestazioni significa che le auto miglioreranno le prestazioni nel tempo, invece di deprezzarsi nel momento esatto in cui lasciano il concessionario.

tesla 3

Con gli aggiornamenti software, gli acquirenti potranno aggiungere funzionalità o servizi che non erano disponibili al momento dell'acquisto o migliorare la propria esperienza di guida con app personalizzate. E una volta che il 5G sarà ampiamente diffuso, le auto saranno anche in grado di comunicare tra loro, contribuendo, tra l’altro, a evitare collisioni.

macchine 5g 4

Ma questa non è una novità per Tesla, le cui auto high-tech sono già come dei supercomputer su quattro ruote. Ma per le case automobilistiche tradizionali si tratta di un passo a dir poco rivoluzionario. Al CES si vedono già i primi esempi. Panasonic, ad esempio, ha pubblicizzato un nuovo display head-up con la realtà aumentata. Harman, nel frattempo, ha introdotto una nuova piattaforma basata su cloud che consente ai passeggeri di trasformare la propria auto in un'arena di videogiochi o in un luogo per concerti virtuali.

macchine 5g 2

Il 5G è arrivato. I primi veicoli equipaggiati con 5G sono già disponibili in Cina e presto saranno in arrivo nel resto del mondo. A cosa guardare? Ad esempio all'iX di BMW, un SUV elettrico che inizierà la produzione quest'estate in Germania e sarà un veicolo con tecnologia 5G. Verrà messo in vendita entro la fine dell'anno in Europa e arriverà negli Usa all'inizio del 2022. Secondo IHS Markit, entro il 2023, quasi 5 milioni di auto in tutto il mondo avranno funzionalità 5G.

macchine 5g 5 macchine 5g 9 macchine 5g 6

macchine 5g 10 macchine 5g 1 macchine 5g 8 tesla 5 fabbrica tesla a fremont impianto tesla a fremont riapre nonostante il lockdown 5 impianto tesla a fremont riapre nonostante il lockdown macchine 5g 7