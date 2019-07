CONFESSIONI DI UN EX LUDOPATICO A RADIO2: "IN DUE ANNI HO BUTTATO 80 MILA EURO. PRENDEVO LO STIPENDIO DI 2500 EURO AL MESE, E LO LASCIAVO NELLE SLOT IN MENO DI TRE ORE. HO TENTATO IL SUICIDIO. ORA NE SONO USCITO GRAZIE A UN ANNO E MEZZO PASSATO IN COMUNITA'. MA..."

Da “i Lunatici - Radio2”

LUDOPATIA

Toccante la testimonianza di Massimo, camionista che la scorsa notte ha telefonato ai Lunatici, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte su Rai Radio2.

Massimo ha raccontato la sua storia da ex ludopatico: "Io mi sono speso almeno ottantamila euro con le macchinette. Prendevo lo stipendio, 2500 euro al mese, e lo finivo in tre ore. Mi facevo schifo. Sono stato dipendente dal gioco per almeno due anni. Dicevo bugie a tutti, ho fatto debiti, chiesto tanti soldi ai miei parenti con le scuse più svariate. Ho passato giorni interi senza mangiare, guidavo il camion in giro per l'Italia e non avevo nemmeno un euro per prendere un caffè.

LUDOPATIA

E appena avevo qualcosa, perché magari mi facevo mandare un po' di soldi dai miei fratelli, mangiavo, il minimo, per sopravvivere, e il resto lo spendevo nelle macchinette. Attenzione, fanno dei suoi, hanno dei rumori, che ti prendono il cervello, ti portano a stare lì davanti e a spenderci migliaia di euro senza neanche rendertene conto.

Ho tentato il suicidio perché ero disperato. Senza un euro e senza nessuna prospettiva. Dopo aver provato ad uccidermi ho pensato che non poteva finire così. Sono entrato in comunità, ci sono stato diciotto mesi. Sono uscito un anno e mezzo fa, ho ripreso a lavorare, e non ho più messo un centesimo dentro alle macchinette. Ma ho paura sempre che il demone possa tornare".

LUDOPATIA