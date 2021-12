28 dic 2021 11:26

CONFINDUSTRIA VUOLE L’OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI: “GOVERNO E PARTITI SCELGANO, ORA O MAI PIÙ” – IL NUMERO 1 DI VIALE DELL'ASTRONOMIA CARLO BONOMI: "ABBIAMO PERSO TROPPO TEMPO, SI RISCHIA DI FRENARE LA RIPRESA, DI LASCIARE SPAZIO ALLA PANDEMIA” – SUI NUMERI IN CRESCITA DI CONTAGI E QUARANTENE ACCUSA: “STIAMO PAGANDO I RITARDI DEL PASSATO. NON DOBBIAMO METTERE IL PAESE IN PERICOLO"