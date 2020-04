CONGIUNTI? PAROLA ALLA CRUSCA! IL PRESIDENTE DELL’ACCADEMIA CLAUDIO MARAZZINI: “CREDO SIA STATO UTILIZZATO APPOSITAMENTE UN TERMINE UN PO’ VAGO, CHE POSSA ESSERE DILATATO O RISTRETTO A SECONDA DELLE INTERPRETAZIONI” – “ANCHE AFFETTO STABILE RESTA NELL’INDETERMINATO. TUTTO CIÒ CHE È AVVENUTO ATTORNO AL CORONAVIRUS HA SCATENATO TSUNAMI LINGUISTICI. LO STESSO TERMINE LOCKDOWN POTEVA ESSERE TRADOTTO CON…”

CLAUDIO MARAZZINI

Il termine 'congiunto'? “Credo che sia stato utilizzato appositamente un termine un po' vago che possa esser dilatato o ristretto a seconda delle interpretazione”. A parlare è Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

E cosa ne pensa della definizione di affetto stabile? “Resta tutto nell'indeterminato. Tutto ciò che è avvenuto attorno al Coronavirus ha scatenato degli tsunami linguistici, sono entrate le parole straniere più stravaganti”.

Quali, ad esempio? “Lo stesso termine lockdown che ora è diventato molto famigliare, ma che ad esempio spagnoli e francesi non hanno utilizzato”. In Italiano come lo avremmo potuto tradurre? “Con confinamento, esattamente come hanno fatto, nella loro lingua, spagnoli e francesi”. Come valuta l'italiano del premier Giuseppe Conte in queste ultime comunicazioni? “E' discreto, si può sempre fare peggio”, ha detto a Rai Radio1 Marazzini.

