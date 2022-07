TWITTER CROLLA A WALL STREET CON UN CALO DELL’11% E BRUCIA 3,2 MILIARDI DI DOLLARI DI CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO - IL GRUPPO RISPONDE A BRUTTO MUSO A ELON MUSK CHE HA FATTO UN PASSO INDIETRO SULL’ACQUISIZIONE DEL SOCIAL: “LA RICHIESTA PER METTERE FINE ALL'ACCORDO NON E’ VALIDA ED E’ SBAGLIATA, OLTRE A ESSERE UN RIGETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI. SIAMO INTENZIONATA A SEGUIRE LE VIE LEGALI PER ATTUARE L'ACCORDO. SIAMO FIDUCIOSI SUL FATTO CHE PREVARREMO IN TRIBUNALE”