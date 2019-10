CONGRESSO SELVAGGIO - GUAI IN VISTA PER KATIE HILL, DEPUTATA DEMOCRATICA, PER LE FOTO ZOZZE CHE NON SOLO RIVELANO LA RELAZIONE CHE LEI E IL MARITO AVEVANO CON L'ASSISTENTE 24ENNE, MA CHE LA POLITICA HA UNA CROCE NAZISTA TATUATA SULL’INGUINE – NELLE IMMAGINI LA 'CONGRESSWOMAN' NUDA SPAZZOLA I CAPELLI DELLA RAGAZZA E FUMA DA UN BONG DI HASHISH METTENDO IN MOSTRA…(VIDEO)

DAGONEWS

katie hill 2

Guai in vista per Katie Hill, deputata dem al Congresso Usa, per una serie di foto pubblicate dal Daily Mail che non solo rivelano che la donna e il marito avevano una relazione con la sua assistente, ma che la politica ha una croce di ferro tatuata sull’inguine.

La 32enne è stata anche fotografata nuda a spazzolare i capelli della giovane donna, che il Daily Mail ha identificato come Morgan Desjardins, 24 anni, di Santa Clarita, California.

katie hill e morgan desjardins 2

Desjardins ha iniziato una relazione con Hill e il marito Kenny Heslep poco dopo aver iniziato a lavorare per Hill nel 2017, prima che il rapporto a tre si interrompesse quest'estate, quando la politica ha detto al marito e all’amante che voleva concentrarsi sul suo lavoro.

Lo stile di vita fuori dalla norma di Hill è stato messo a nudo in una serie di messaggi e fotografie intime, che hanno rivelato come la coppia vivesse in una relazione aperta. Una delle fotografie più scandalose, mostra Hill con in mano un gigantesco bong pieno di un liquido marrone scuro. L’immagine è stata scattata l'11 settembre 2017, prima che la marijuana per uso ricreativo fosse legalizzata in California.

katie hill, e morgan desjardins e kenny heslep 1

Nella foto la donna è completamente nuda, mettendo così in mostra una croce di ferro nazista tatuata sull’inguine. In un’altra imamgine la politica, sempre nuda, pettina i capelli della sua amante. In un’altra, che non è stata pubblicata, le due donne sono sotto la doccia e si baciano avvolte dal vapore.

In una dichiarazione, Hill ha ammesso la relazione con la sua assistente di 24 anni, ma non ha fatto il nome di Desjardins. Fonti vicine a Hill rivelano che questa non era la prima volta che lei e suo marito avevano un rapporto a tre. Nel 2010, l’anno in cui si sono sposati, Hill e Heslep hanno avuto un "rapporto sessuale" con una donna di 21 anni.

katie hill 4

Nel 2016, Heslep, dal quale Hill sta divorziando, avrebbe pubblicato una foto nuda di sua moglie su due forum del sito Reddit chiamato "WouldYouF ** kMyWife" e "wifesharing".

