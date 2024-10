LE CONSEGUENZE DELL'ARTE CONTEMPORANEA - PANICO AL MUSEO DEL MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA DI LISSE, IN OLANDA, DOPO CHE È SCOMPARSA IMPROVVISAMENTE L'OPERA "ALL THE GOOD TIMES WE SPENT TOGETHER" (CIOE' DUE LATTINE DI BIRRA POSTE ALL’INTERNO DELL’ASCENSORE DELLA STRUTTURA) - DOPO UNA RICERCA DISPERATA, "L'OPERA", CIOE' LE LATTINE, E' STATA TROVATA IN UN CESTINO DELL'IMMONDIZIA - COLPA DI UN TECNICO DELL'ASCENSORE CHE NELLA SUA INGENUITA' LE HA SCAMBIATE PER SPAZZATURA - IL VIDEO DE "IL MISTERO DI BELLAVISTA" IN CUI LUCIANO DE CRESCENZO SPIEGA COS'E' L'ARTE MODERNA

Estratto dell'articolo di Alba Romano per www.open.online

Uno spiacevole incidente è capitato al LAM, un museo di arte contemporanea di Lisse, in Olanda. Un’opera d’arte che rappresentava due lattine di birra all’interno dell’ascensore è sparita da un momento all’altro. Quando i curatori del museo se ne sono accorti, hanno subito attivato la ricerca. «Miracolosamente, entrambe le lattine sono state trovate intatte» in un cestino a poca distanza, ha fatto sapere il museo stesso.

Ce le aveva gettate un operaio incaricato della manutenzione dell’ascensore stesso, che credeva si trattasse di residui lasciati lì da qualche visitatore incivile. […]. «Non ce l’abbiamo col tecnico dell’ascensore, non ha fatto alcun errore», hanno sottolineato le autorità del museo LAM. L’opera in questione s’intitola «All The Good Times We Spent Together» ed è dell’artista francese Alexandre Lavet. […]

