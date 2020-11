CONTAGIO CAPITALE – IL LAZIO (PER ORA) E’ IN FASCIA VERDE MA ROMA IERI HA REGISTRATO OLTRE MILLE POSITIVI E PER I POSTI LETTO IN OSPEDALE È STATA SUPERATA LA SOGLIA CRITICA. A PREOCCUPARE, INFATTI, È LA VELOCITÀ CON CUI SI RIEMPIONO I REPARTI DI PNEUMOLOGIA, MEDICINA GENERALE E MALATTIE INFETTIVE. VENERDÌ SARÀ APERTA UNA NUOVA AREA DI PRONTO SOCCORSO AL SAN CAMILLO

A. Mar. per “il Messaggero”

covid lazio

Il calo dei contagi registrato lunedì probabilmente era solo frutto del mancato aggiornamento sui ricoveri ed ecco che, ieri, i dati sulla diffusione del Covid a Roma e nel Lazio sono tornati a scandire numeri in aumento. In totale sono stati 2209 (su 25mila tamponi) i casi a fonte dei 1859 del giorno precedente, 21 i decessi e 242 i guariti. Scende, tuttavia, il rapporto tra positivi e i tamponi (8%).

A Roma i positivi si attestano di poco oltre i mille (1132 in città), a Latina, la provincia in cui sono partite le prime misure di restrizione, finalmente, invece, il punto più basso dei contagi con solo 53 nuovi malati.

covid lazio

Emerge una criticità sempre più evidente. A preoccupare, infatti, è la velocità con cui si riempiono i reparti di pneumologia, medicina generale e malattie infettive. Anche il Lazio ha superato la soglia critica del 40% di tasso di occupazione, con il 43% dei posti non più disponibili. Nei grandi ospedali capitolini alcuni sono completamente esauriti, come al Gemelli, al San Camillo, a Tor Vergata.

Dice Adriano Marcolongo, dg del Sant' Andrea: «L' ultima ordinanza della Regione prevede che entro sabato da noi ci siano 38 posti letto in più per pazienti Covid. Ma noi siamo già a 48 posti in più - spiega - la situazione del pronto soccorso è insostenibile, stamani in attesa c' erano ancora 36 pazienti».

coronavirus terapia intensiva roma 2

L' assessore regionale alla Sanità, Alessio D' Amato, ieri, ha incontrato i medici dell' Anaao Assomed annunciando l' inserimento nell' attività assistenziale degli specializzandi e dei neo laureati in medicina, nonché l' apertura di una manifestazione di interesse rivolta a medici liberi professionisti. Venerdì sarà aperta una nuova area di pronto soccorso al San Camillo (e anche un drive in pedonale) ed è stato potenziato da un punto di vista sanitario l' hotel Sheraton (Asl Rm3) che arriverà a 200 posti.

Sono 11 i laboratori privati che, intanto, hanno dichiarato di essere pronti per l' esecuzione dei tamponi molecolari a tariffa concordata: saranno attivi non appena superato il proficiency test dello Spallanzani. La sindaca Virginia Raggi ha chiesto a Gemelli, Verano e Tor Vergata di poter usare gli obitori per conservare le salme dei defunti in attesa che possano svolgersi funerali aperti alle famiglie.

coronavirus terapia intensiva roma 1

Nella Asl Roma 1 sono 415 i casi nelle ultime 24h e tre decessi di 85, 85 e 87 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 i casi sono 431, quattro i decessi di persone di 75, 77, 89 e 96 anni con patologie. Nella Rm 3 sono 286 i nuovi casi, 26 i ricoveri. Si registrano due decessi di 72 e 80 anni con patologie. Nella Rm 4 sono 166 i casi, 14 con link alla Rsa Gonzaga di Ladispoli, un decesso di 80 anni con patologie. Nella Asl 5 sono 157 i nuovi casi ed è morta una persona di 85 anni. Nella Asl Rm 6 sono 76 i casi e due decessi di 54 e 84 anni con patologie.