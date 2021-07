CONTINUA LA GUERRA DEI “BRANGELINA” – È STATO ESPULSO IL GIUDICE CHE SOVRINTENDEVA AL DIVORZIO TRA PITT E LA JOLIE: È UNA VITTORIA PER L’ATTRICE, CHE AVEVA CHIESTO LA RIMOZIONE DALL’INCARICO DI JOHN OUDERKIRK PER CONFLITTO D’INTERESSI. IL MOTIVO? AVREBBE INTRATTENUTO RAPPORTI PRIVATI CON UNO DEI LEGALI CHE DIFENDE L’EX MARITO…

Prima importante vittoria per Angelina Jolie, da anni alle prese con una battaglia legale contro l'ex marito Brad Bitt: il giudice che sovrintendeva al loro divorzio e alle decisioni sulla custodia dei figli è stato espulso. La decisione significa che la lotta per l'affidamento dei cinque figli minori della coppia, che stava per concluderersi, potrebbe ricominciare.

Angelina aveva chiesto che il giudice privato John W. Ouderkirk venisse rimosso dall’incarico per conflitto d’interessi. Motivo? Avrebbe intrattenuto rapporti privati con Anne Kiley, che fa parte del team dei difensori dell’ex marito. Ouderkirk non avrebbe rivelato di essere incaricato di altri processi nei quali lavora anche l’avvocatessa. Per la Jolie il giudice avrebbe omesso «di comunicare delle informazioni sui casi che mostrano il suo attuale legame professionale con l’avvocatessa».

Le due superstar, che hanno sei figli (Maddox, 18 anni; Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 13; i gemelli Knox e Vivienne, 11) sono stati per anni una delle coppie più potenti di Hollywood. Erano sposati da due anni quando la Jolie volle la separazione nel 2016. Nell'aprile 2019 arrivò il divorzio, ma con diverse questioni ancora in sospeso: dalla spartizione dell'immenso patrimonio alla questione dell'affidamento dei figli. Come molte coppie celebri, Pitt e Jolie hanno scelto di assumere un proprio giudice per garantirsi maggiore privacy nelle procedure.

Il giudice indicatore, che era anche quello che aveva officiato le loro nozze in Francia, nel 2014, in una decisione precedente si era espresso a favore di Pitt, concedendogli maggiore disponibilità nel vedere i figli. Ma, adesso, una Corte di Appello in California ha deciso che John Ouderkirk – avendo avuto rapporti economici con gli avvocati di Pitt e avendo beneficiato finanziariamente per altri lavori, senza rendere noto - sia inadatto a proseguire il caso.

I “Brangelina” sembravano la coppia perfetta di hollywood. Ma quando si sono detti addio, subito ci furono le prime allusioni all’alcolismo di Brad e le indiscrezioni su una violenta lite con il figlio maggiore Maddox durante un viaggio su un jet privato il 14 settembre 2016, con Pitt finito sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Polizia di Los Angeles per «abusi sui minori» (e poi scagionato dall’Fbi). Poi, nel settembre 2019, Brad Pitt ha ammesso che tra le prime cause del divorzio c’è stata la sua dipendenza dall’alcol, superata nel 2017 grazie all’aiuto degli Alcolisti anonimi.

