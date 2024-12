LA CONTROFFENSIVA DI HAMAS: ANNIENTATA SUL CAMPO, PUÒ RISPONDERE SOLTANTO CON LA GUERRA PSICOLOGICA – I TERRORISTI DI GAZA DIFFONDONO UN NUOVO VIDEO DI UN OSTAGGIO, IL SOLDATO 20ENNE ISRAELO-AMERICANO EDAN ALEXANDER, CHE PIANGE E IMPLORA IL GOVERNO NETANYAHU: “PRESTO…IL TEMPO STRINGE” – SUL CAMPO, UN MISSILE HA COLPITO UN’AUTO UCCIDENDO TRE OPERATORI DELLA ONG DI WORLD KITCHEN CENTRAL: UNO DI LORO AVREBBE PARTECIPATO ATTIVAMENTE AL POGROM DEL 7 OTTOBRE 2023

GAZA, HAMAS DIFFONDE IL VIDEO DI UN OSTAGGIO. MEDIA ISRAELIANI: «È IL 20ENNE STATUNITENSE EDAN ALEXANDER»

Ugo Milano per www.open.online

Le brigate al-Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno diffuso su Telegram un video di uno degli ostaggi trattenuti da oltre un anno nella Striscia di Gaza. Nel filmato appare un messaggio in ebraico, arabo e inglese che ripete le parole: «Presto…il tempo stringe», accompagnato da una musica inquietante, poi si vede un uomo che si copre il volto con le mani e piange.

Secondo il Times of Israel si tratterebbe dell’americano Edan Alexander, 20 anni, rapito mentre era di stanza nei pressi di Gaza la mattina del 7 ottobre. Il filmato non porta una data, ma l’ostaggio dice di essere prigioniero da oltre 420 giorni. Il giornale osserva che se le affermazioni corrispondono a realtà il video deve essere stato registrato questa settimana. Nella clip di tre minuti, Alexander – nato a Tel Aviv e cresciuto nel New Jersey – chiede al governo israeliano di riportalo a casa. Nella seconda parte delle immagini parla invece in inglese e chiede agli Stati Uniti di lavorare per il suo rilascio.

GAZA, OPERATORI DI WKC UCCISI DA UN MISSILE L’ONG SI RITIRA

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

[…] Netanyahu […] non sembra intenzionato a fermare le operazioni militari nella Striscia, mentre i ministri più oltranzisti rilanciano il piano per la ricostruzione delle colonie nei 363 chilometri quadrati, gli insediamenti evacuati da Sharon nel 2005. Una delegazione di Hamas è al Cairo per discutere la nuova proposta di tregua messa sul tavolo dagli egiziani: l’obiettivo resta una pausa nei combattimenti in cambio della liberazione dei 97 ostaggi ancora tenuti dai carcerieri fondamentalisti.

[…] Hamas sarebbe disposta a rinunciare ad alcune richieste come il ritiro delle truppe dal corridoio Filadelfia al confine con l’Egitto. Per ora Netanyahu non è disposto a lasciare la fascia che taglia la Striscia da Est e raggiunge il Mediterraneo dove sorgeva la colonia di Netzarim. La maggior parte della popolazione è stata spinta a sud di questa linea.

Le operazioni per distribuire il cibo sono sempre più complesse: ieri un missile ha colpito un’auto uccidendo tre operatori di World Kitchen Central. Uno di loro — sostiene l’esercito — aveva partecipato ai massacri di 14 mesi fa: lavorava da un anno per l’organizzazione.

Che ha sospeso l’attività: la distribuzione di cibo era comunque ridotta e affidata solo a palestinesi dopo che un convoglio era stato bombardato dagli israeliani lo scorso aprile e sei operatori internazionali erano stati uccisi. Sempre ieri, un membro dello staff di Save the Children è stato ucciso in un attacco aereo israeliano a Khan Younis.

HAMAS, 'PRONTI A DISCUTERE QUALSIASI PROPOSTA DI TREGUA'

(ANSA-AFP) - Hamas è "pronto" a discutere "qualsiasi proposta" di tregua nella Striscia di Gaza, dopo più di un anno di guerra con Israele, "a condizione che ci siano garanzie internazionali affinché l'accordo porti alla fine definitiva della guerra, al ritiro completo (israeliano) dalla Striscia di Gaza e allo scambio di prigionieri".

Lo ha detto un funzionario del gruppo palestinese, mentre una delegazione ha raggiunto il Cairo per incontrare i mediatori egiziani. Mercoledì, la Casa Bianca ha annunciato un nuovo sforzo diplomatico da parte degli Stati Uniti, con l'aiuto di Turchia, Qatar ed Egitto, per garantire un accordo sul cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Hamas è "pronto a studiare proposte per un cessate il fuoco" e "un graduale ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza", ha detto il funzionario all'Afp parlando a condizione di anonimato. Hamas "per il momento non ha ricevuto alcuna nuova offerta", ha comunque spiegato il funzionario.

