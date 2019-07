TEVERE REMO: BENVENUTI AL CIRCOLO ROMANO PER I CALABRESI MASSONI - E’ DI COSENZA GIANLUCA MERANDA, INTERROGATO DAI MAGISTRATI MILANESI PER L’INCONTRO MOSCOVITA DI SAVOINI AL METROPOL - MERANDA NON HA SMENTITO LA SUA APPARTENENZA ALLA MASSONERIA. STA DI FATTO CHE LA LOGGIA SERENISSIMA LO HA SOSPESO PER MANCANZA DI TRASPARENZA…