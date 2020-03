24 mar 2020 18:44

CORNA-VIRUS! - AD APRILIA LA POLIZIA FERMA PER STRADA UNA DONNA IN PIGIAMA E LEI SI GIUSTIFICA DICENDO CHE STAVA SEGUENDO IL MARITO PER BECCARLO CON L'AMANTE E FOTOGRAFARLI ASSIEME – GLI AGENTI NON LE HANNO CREDUTO E L’HANNO DENUNCIATA