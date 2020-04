11 apr 2020 11:50

LA CORNOVAGLIA SI CUCINA GORDON RAMSAY – POLEMICHE SULLO CHEF CHE IN PIENO LOCKDOWN FUGGE DA LONDRA PER RIFUGIARSI NELLA CASA DELLE VACANZE DA 4 MILIONI DI STERLINE - GLI ABITANTI DEL VILLAGGIO TEMONO CHE RAMSAY POSSA ESSERE POSITIVO AL COVID-19 E, SENZA SAPERLO, POSSA CONTAGIARLI – CHI VIVE IN PICCOLI CENTRI HA LEVATO GLI SCUDI CONTRO I RICCASTRI CHE IN PIENA PANDEMIA DECIDONO DI… - VIDEO