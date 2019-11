CORNUTI, LA PACCHIA È FINITA – NEGLI USA SONO STATE BLOCCATE LE APP CHE SPIANO I CELLULARI: LA FEDERAL TRADE COMMISSION HA SANZIONATO LA SOCIETÀ RETINA-X STUDIOS, ACCUSATA DI NON AVER INTRAPRESO LE AZIONI NECESSARIE A EVITARE CHE LE APP, CHE DOVEVANO SERVIRE PER CONTROLLARE L'ATTIVITA' DI MINORI E DIPENDENTI, POTESSERO ESSERE INSTALLATE SUI DISPOSITIVI MOBILI IN MANIERA ILLEGALE, A VOLTE PER SPIARE IL PARTNER…

Carlo Lavalle per "www.lastampa.it"

La società Retina-X Studios non è più autorizzata a vendere le app che spiano i cellulari. A meno che non dimostri il loro impiego per scopi leciti. E' il verdetto della Federal trade commission (Ftc) che per la prima volta si è pronunciata contro l'uso delle applicazioni stalking o stalkerware, in grado di monitorare in segreto lo smartphone di un'altra persona.

Dopo un'indagine approfondita, avviata in seguito a reclami per violazione della privacy e della sicurezza degli utenti, l'agenzia governativa Usa di tutela dei consumatori, ha deciso di intervenire vietando ogni promozione, vendita e distribuzione di tre app, MobileSpy, PhoneSheriff e TeenShield, prodotte dagli sviluppatori di Retina-X Studios.

Inoltre, in base a quanto stabilito dalla Federal Trade Commission, tutti i dati raccolti dai cellulari, oggetto di sorveglianza, dovranno essere eliminati definitivamente.

L'azienda sanzionata è accusata di non aver intrapreso le azioni necessarie ad evitare che le app, commercializzate per essere utilizzate solo in funzione del mero controllo dell'attività di minori e dipendenti, potessero essere installate sui dispositivi mobili in maniera illegale, a volte per spiare il partner o il coniuge.

Senza che l'utente ne fosse a conoscenza, com'è stato accertato, sono state registrate e carpite al proprietario informazioni dettagliate su chiamate effettuate, sms, foto, posizioni Gps e cronologia del browser.

Secondo il protocollo di accordo, sottoscritto da Retina-X Studios, la società con sede in Florida, per continuare a vendere i suoi prodotti, dovrà garantire che le icone delle app siano ben visibili sullo schermo dei cellulari e mostrare un avviso sull'esecuzione in corso del software.

D'altra parte, dovrà sottoporsi ogni due anni a valutazioni sulla sicurezza avendo subito ripetute violazioni informatiche che attestano misure inadeguate di protezione dei dati collezionati, in particolare quelli dei minori, risultando inadempiente verso gli obblighi previsti dal Children's Online Privacy Protection Act.

Il pronunciamento della Ftc s'inscrive in un quadro di progressivo aumento della minaccia rappresentata dalle app stalking. Secondo Kasperky le installazioni di stalkerware sono cresciute del 35 per cento su base annua, mentre Symantec denuncia infezioni su 2mila dispositivi ogni mese.

