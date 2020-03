COROMAVIRUS - UN ALLIEVO VIGILE DEL FUOCO E’ RISULTATO POSITIVO AL TAMPONE: STA BENE - HA FREQUENTATO IL CORSO ANTINCENDI NELLA CASERMA DI CAPANNELLE E ORA SI TROVA NELLA SUA ABITAZIONE A TERNI - NELLA SCUOLA RESTANO INVECE CIRCA 150 ASPIRANTI POMPIERI “NESSUNO DEI QUALI AL MOMENTO PRESENTA SINTOMI”

Da corriere.it

vigili del fuoco capannelle

Un caso di positività al coronavirus con collegamenti anche a Roma. Un allievo vigile del fuoco che partecipava all’87o corso è risultato positivo al test e si trova nella sua abitazione a Terni ma fino al 21 febbraio scorso ha frequentato il corso di formazione per diventare pompiere effettivo nelle scuole centrali anti-incendio alle Capannelle, in via Appia. Le condizioni del giovane sono buone, è asintomatico e si trova a casa sotto sorveglianza sanitaria.

L’allievo, secondo il Comando generale dei vigili del fuoco, attende i risultati del secondo tampone. «A scopo cautelativo, vista la positività del giovane, il Comando ha deciso di rimodulare il corso di formazione, intensificando l’attività di studio a distanza per tutti gli allievi che al momento non sono presenti in sede per garantire comunque la prosecuzione dei corsi».

Nella scuola di Capanelle restano invece circa 150 aspiranti pompieri «nessuno dei quali al momento presenta sintomi e che sono comunque sottoposti ogni giorno a sorveglianza sanitaria, così come avviene nelle altre scuole centrali».