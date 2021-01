CHE SANREMO SAREBBE SENZA SANREMO? – LINUS: “PERCHÉ NON FANNO IL FESTIVAL DIRETTAMENTE IN STUDIO, A ROMA, CON TUTTE LE CERTEZZE DI UN VERO PROGRAMMA? L’IMPEGNO CON LA CITTÀ POTREBBE ESSERE ONORATO IN MANIERA DIVERSA” – “UN FESTIVAL SENZA PUBBLICO NON È IL FESTIVAL. MA TEMO CHE ANCHE CON QUALCHE FIGURANTE LE COSE NON CAMBIERANNO. L’ERRORE È STATO PENSARE SIN DA SUBITO DI POTERLO FARE…”