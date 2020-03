https://www.secoloditalia.it/2020/03/tullio-solenghi-e-lira-contro-i-tedeschi-il-paziente-zero-era-uno-di-loro-e-ora-non-vogliono-gli-eurobond-allora-ti-girano-i-cog-i-video/

Solenghi

Tullio Solenghi arrabbiatissimo con l’Europa per il mancato accordo sugli eurobond, ribattezzati anche “coronabond”. Hanno detto di no alcuni paesi del Nord Europa e dell’Est ma anche i tedeschi. Solenghi ricorda allora che i guai che i tedeschi hanno provocato all’umanità. “I tedeschi hanno provocato la prima guerra mondiale, hanno provocato la seconda guerra mondiale, hanno sterminato gli ebrei e ancora oggi hanno questa loro arroganza spietata, quel considerarsi una razza superiore, si sentono superiori, non possono cedere al prestito nei confronti dei poveracci…”.

angela merkel

“Se poi si considera il fatto – continua Solenghi – che il paziente zero di questo coronavirus è un tedesco allora i co…ni girano in maniera vorticosa. Appena finita la Seconda guerra mondiale la comunità internazionale se avesse ragionato con la loro arroganza e non con la pietas umana con la quale ragionò e avesse chiesto gli effettivi danni di guerra ai tedeschi oggi i tedeschi vivrebbero nelle bidonville, io ringrazio di essere italiano e non tedesco, sì saremo cialtroni o mafiosi, come dicono i tedeschi, ma io ringrazio di essere italiano, perché almeno siamo empatici”.

hitler

adolf hitler mussolini hitler la liberazione di dachau ingresso campo di concentramento di dachau germania coronavirus