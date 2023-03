17 mar 2023 16:43

UN CORPO DA REATO - UN ISTRUTTORE DI BODY BUILDING DI ALGHERO È STATO ARRESTATO PER REVENGE PORN NEI CONFRONTI DI UNA SUA EX COMPAGNA - L'UOMO ERA GIÀ STATO DENUNCIATO PER VIOLENZA, MINACCE E PERSECUZIONI CONTRO UN'ALTRA DONNA CON CUI AVEVA AVUTO UNA RELAZIONE - GLI INVESTIGATORI SOSPETTANO CHE ALTRE POSSANO ESSERE SUE VITTIME - IN CASA DEL 47ENNE LA POLIZIA HA SEQUESTRATO…