4 gen 2022 17:02

LA CORSA DEL VIRUS NON SI FERMA PIU' - IN SVEZIA RECORD DI CASI DI COVID, POSITIVI ANCHE I REALI - IL RE E LA REGINA AVEVANO GIA' RICEVUTO IL BOOSTER, E HANNO MANIFESTATO "SINTOMI LIEVI" - LA FRANCIA NON E' LONTANA DAI 300.000 CASI IN UN SOLO GIORNO - LA DANIMARCA, DOVE OMICRON E' DIVENTATA DOMINANTE, HA PUBBLICATO I DATI SUI MORTI: SONO STATI 18 QUELLI DECEDUTI PER VIA DELLA VARIANTE SU 56.000 CONTAGIATI...