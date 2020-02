CORSO FRANCIA DIVENTA UN SET: SUPER-PERIZIA PER L'INCIDENTE IN CUI MORIRONO GAIA E CAMILLA – LA NOTTE DEL 10 FEBBRAIO VERRA’ CHIUSA LA STRADA PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’INVESTIMENTO – VERRANNO UTILIZZATE RIPRODUZIONI 3D E CI SARA’ L'IMPIEGO DI UN DRONE - QUELLA NOTTE PIOVEVA A DIROTTO, SARÀ QUESTA UNA CONDIZIONE DIFFICILE DA REPLICARE…

Alessia Marani e Camilla Mozzetti per ''Il Messaggero''

Una superperizia sull'incidente di Corso Francia in cui la notte tra il 21 e il 22 dicembre morirono le due studentesse di 16 anni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, investite dal Suv guidato da Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Si svolgerà la prossima settimana, molto probabilmente la notte del 10 febbraio. Lo stradone su cui i pedoni continuano ad attraversare con imprudenza verrà chiuso per almeno un paio d'ore a ridosso dell'orario, la mezzanotte e venti, in cui le due compagne di banco del liceo linguistico De Sanctis vennero travolte e uccise.

I TECNICI

Nella ricostruzione che avverrà anche tramite riproduzioni 3D e l'impiego, con tutta probabilità anche di un drone, saranno impegnati dei superperiti tra cui un ingegnere aerospaziale. I consulenti incaricati saranno uno della Procura, due per la famiglia di Gaia, uno per quella di Camilla e un altro, infine, per Genovese.

I tecnici, partendo dai rilievi già effettuate dai vigili del II Gruppo Parioli, effettueranno nuove misurazioni cercando di definire il punto di impatto tra il Suv e le due ragazzine e, quindi, tentare di capire se le due sedicenni stessero scavalcando il guard-rail centrale con il semaforo verde per le auto, come avrebbero riportato finora più testimoni, oppure fossero sulle strisce pedonali o poco distanti da esse. Ci saranno più fattori che verranno presi in considerazione e sui quali si baseranno le nuove proiezioni poi studiate al pc.

LE VARIABILI

A partire dalla temporizzazione del semaforo pedonale - che non segnala l'arancione intermedio ma passa dal verde lampeggiante al rosso - alla velocità del Renaul Koleos guidato dal ventenne che si trovava in compagnia di due amici. Una volta definito un punto di impatto, mettendo in correlazione la distanza dai corpi, si potrà ricavare la probabile velocità. Per potere cristallizzare il prima, durante e dopo l'incidente, i consulenti di parte potranno avvalersi anche del drone che è già stato impiegato nel deposito di polizia giudiziaria di Settebagni dove è posto sotto sequestro il Suv.

La stratificazione di immagini dall'alto, infatti, è stata utile per ricostruire l'auto in maniera tridimensionale e poi simulare al computer l'impatto con le due amiche. Sembrerebbe, dai racconti di automobilisti e passanti che si trovavano in zona quel venerdì sera prima delle vacanze di Natale, che le due ragazzine stessero attraversando sotto la pioggia, correndo e tenendosi per mano. La prima a essere stata colpita sarebbe stata «la più alta», quindi Gaia.

LE TESTIMONIANZE

Sia Pietro che l'amico che viaggiava accanto a lui sul lato passeggero hanno giurato di essersele trovate di fronte all'improvviso: «Sono sbucate dal nulla, non potevamo evitarle». Quella notte pioveva a dirotto, sarà questa una condizione difficile da replicare durante la super-perizia anche se gli esperti hanno dei parametri in base ai quali ricalcolare i rilievi su velocità e distanze. Ciascun perito di parte si muoverà da un assunto in base a cui poi cercare di confermare la propria supposizione attraverso più esami analitici.

LA DATA

Ricostruzioni simili erano state impiegate dalla Procura della Repubblica anche nel caso della morte di Elena Aubry, la 25enne di Monteverde, caduta dalla sua moto a causa del manto stradale sconnesso per via delle radici degli alberi, in via Ostiense, sul litorale romano. Le misurazioni su Corso Francia, dunque, dovrebbero effettuarsi lunedì prossimo anche se per fissare con esattezza la data si sta aspettando la conferma della disponibilità dei singoli periti di parte.

